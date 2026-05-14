Afrique: Le Sommet 'Africa-Foward' - Une 'réussite', selon le ministre français en charge du Commerce extérieur

Nairobi — Le ministre français délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, Nicolas Forissier, a salué la réussite du sommet "Africa Foward", clôturé mardi à Nairobi, évoquant notamment l'enclenchement d'une nouvelle dynamique dans le partenariat entre la France et le continent africain.

"Ce Sommet organisé par les autorités kenyanes en partenariat avec tous les pays africains qui y participent, les organismes français que sont Buisines France, BPI France, l'administration française, est une réussite", a-t-il déclaré à la presse en marge des travaux du sommet (11-12 mai).

Selon lui, le forum d'affaires ayant précédé le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement a accueilli 7000 participants là où les organisateurs espéraient en avoir entre 3000 et 4000, soit "le double"'.

Il est revenu sur la signature de 23 milliards d'euros d'annonces d'investissement en France et en Afrique, soit 14 milliards d'engagement par la partie française et 9 milliards par la partie africaine.

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"On n'avait jamais connu un tel chiffre pour les investissements privés à l'issue d'un sommet Afrique-France", a-t-il souligné.

Ces engagements concernent divers secteurs dont l'agriculture (1 milliard d'euro), l'économie avec des investissements du groupe CMA-CGM sur le port de Mombassa et un projet de ligne entre le Libéria et la côte ouest-africaine (3,3 milliards d'euros), le secteur bancaire et financier (250 millions d'euros), l'industrie (300 millions d'euros), le numérique et l'Intelligence artificielle (3,760 milliards d'euros), la santé (941 millions d'euros) et la transition énergétique (4 milliards d'euros), a -t-il précisé.

Avec ces projets d'investissement, le partenariat entre la France et l'Afrique franchit "une nouvelle étape", selon Nicolas Forissier, soulignant que c'est une "nouvelle dynamique qui s'enclenche, qui va être beaucoup plus forte, rapide, plus concrète que ce que nous avions connu (...)" auparavant.

Selon lui, la France est un pays très important dans les économies africaines et que l'Afrique est un client et un fournisseur très important de la France.

Les deux parties veulent aller plus loin, a indiqué le ministre français délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité.

"Nous voulons aller plus loin. Ce qui compte, c'est de poursuivre l'avenir des nouvelles générations. L'Afrique est un continent très jeune, qui va doubler de population d'ici 2050", a-t-il dit,

Il estime qu'il y a une "logique" et une "obligation" à la fois "stratégique et affective" de construire ce partenariat entre les Etats africains et la France et l'Europe plus globalement.

Le ministre français délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité dit avoir été "ému", "frappé" par cette "ambiance incroyable d'enthousiasme, d'amitié, de franchise, de capacité à échanger, à construire l'avenir dans tous les domaines".

Il a rappelé que dans les relations, les parties pouvaient "s'engueuler" parfois un peu. "Il peut y avoir des différends, c'est normal. Mais derrière tout çà, il y une volonté de régler ces différends. D'ailleurs c'est ce qu'on dit les présidents Macron et Ruto. Il faut qu'on régle les questions et qu'on avance, qu'on soit concret", a relevé le ministre français.

C'est pour cela que ce sommet "marque de façon assez éclatante, de façon très forte le fait que nous sommes dans un nouvel état d'esprit. Nous sommes tournés vers l'avenir. Nous ne sommes plus dans le 20ème siècle. Nous sommes dans le 21 ème siècle. Nous avons changé les uns et les autres de méthode", selon Nicolas Forissier.

Il a invité les entreprises françaises à venir en Afrique. "Le potentiel de l'Afrique est considérable. La logique de notre partenariat est un partenariat gagnant-gagnant. Il faut que les entreprises françaises y prennent toutes leurs part. Et je sais que du côté des entreprises africaines, il y a beaucoup de volonté et d'enthousiasme d'y parvenir", t-il conclu.

Le Sommet "Africa-Foward" s'est tenu à Nairobi du 11 au 12 mai sous le thème : "partenariats entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance". Il est une initiative des gouvernements français et kenyan.

Quelque 35 chefs d'Etat et de gouvernement dont le président Bassirou Diomaye Faye ont pris part à cette rencontre censée jeter les nouvelles bases d'un nouveau partenariat entre l'Afrique et la France.

Le sommet a été sanctionné par la "Déclaration de Nairobi" dans laquelle les dirigeants ont appelé à la définition d'un nouvel agenda continental axé sur l'indépendance financière, la croissance tirée par la technologie et l'industrialisation verte.

Certaines conclusions du sommet Africa Forward viendront nourrir la préparation du sommet du G7, que la France accueillera à Evian du 15 au 17 juin.