Sénégal: Ascension - Les fidèles de Matam invités à prier pour 'accueillir le Saint-esprit dans un état de grâce'

Matam — L'abbé Etienne Toussaint Tavarez, curé de la paroisse des Martyrs de l'Ouganda de Matam (nord) a invité, jeudi, les fidèles chrétiens à "demeurer dans la prière" afin de pouvoir "accueillir le Saint-esprit dans un état de grâce".

"Aujourd'hui, nous avons invité, dans notre message les fidèles chrétiens de Matam à demeurer dans la prières pour qu'ils puissent accueillir ensemble le Saint-Esprit. Nous les avons aussi invité à rester dans un état de grâce pout que l'esprit puisse leur trouver dans de bonnes dispositions spirituelles pour l'accueil", a expliqué le religieux..

Il intervenait lors de la messe marquant la célébration de l'ascension devant des fidèles venus de plusieurs localités de la région de Matam et de Podor.

L'abbé Etienne Toussaint Tavarez a rappelé la journée de l'Ascension célèbre la montée de Jésus Christ au ciel, consacrant une "nouvelle forme de présence de ce dernier au milieu du monde".

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Il ajoute que les fidèles devront vivre pendant neuf jours, marquant un temps d'attente où ils vont invoquer et demander la présence du Saint-esprit dans leur vie.

"Dans dix jours donc, nous allons célébrer la Pentecôte. Aujourd'hui marque le début d'un temps d'attente très fort", a souligné le curé non sans signaler que les chrétiens étaient un peu dispersés dans la région de Matam, qui abrite le seule église de la zone.

Selon lui, les gens font des kilomètres pour venir prier dans cette église, créant une étroitesse vu le nombre de fidèles qui la fréquentent.

C'est dans ce sens que Abbé Etienne Toussaint Tavarez a informé qu'un projet de construction d'une nouvelle église est en cours de réalisation pour pouvoir accueillir tous les fidèles.

"Nous appelons les fidèles à nous soutenir dans la prière comme dans le financement de ce projet. Nous invitons vraiment tout le monde à nous aider à construire cette église. Nous sommes dans une dynamique de collecte de fonds et l'option choisie est de construire quelque chose dès que nous atteignons une somme. Actuellement, nous sommes dans la phase de finalisation de la charpente et l'installation de l'électricité", a-t-il fait savoir.

L'infrastructure sera construite à côté de l'Hôpital régional de Matam, assure-t-il.