Sénégal: Du matériel d'orpaillage clandestin saisi à Kidira

Bakel — Une dizaine de motopompes, une motocyclette et d'autres équipements servant à l'orpaillage clandestin ont été saisis dans le cadre d'une opération policière menée à sur la rive gauche de la Falémé, à hauteur des localités de Moussala et Bountou, des localités du département de Bakel (Est)a-t-on appris de source sécuritaire.

Cette saisie est intervenue dans le cadre d'une mission de nomadisation organisée sur une période de sept (07) jours dans la zone de Diyabougou, dans la commune de Sadatou, a indiqué la police dans un communiqué.

"Lors de patrouilles de sécurisation effectuées dans les localités de Moussala et Bountou, les éléments ont surpris des orpailleurs clandestins en pleine activité sur le lit du fleuve. Ces derniers procédaient au traitement de sable minier, en violation flagrante du décret interdisant toute exploitation minière dans un rayon de 500 mètres à partir de la rive gauche de la Falémé", rapporte le texte.

Surpris par les éléments de la brigade spécial de Kidira, les contrevenants ont aussitôt pris la fuite en direction de la frontière, abandonnant sur place une quantité importante de matériel d'exploitation.

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"L'opération a permis la saisie et la mise hors d'état de nuire des équipements suivants : dix (10) motopompes servant au lavage du minerai et une (01) motocyclette de marque Super Numéro 1 de couleur noire", détaille la police.

Elle assure que les équipements saisis dans cette opération de lutte contre l'orpaillage clandestin sur la rive gauche de la Falémé, a été acheminé au siège du Commissariat Spécial de Kidira pour les besoins de la procédure.