Sénégal: Fête de l'Ascension - Les voeux de Bassirou Diomaye Faye aux chrétiens

14 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé jeudi ses "chaleureux voeux" à la communauté chrétienne du Sénégal à l'occasion de la célébration le même jour de l'Ascension, une fête, qui selon lui, porte un message d'espérance et d'engagement dans le monde.

"En ce jour de l'Ascension, j'adresse mes voeux les plus chaleureux à la communauté chrétienne du Sénégal. Cette fête, au coeur de la tradition chrétienne, porte un message d'espérance et d'engagement dans le monde", a dit le président Faye dans un message publié sur le réseau social X.

Le chef de l'Etat souligne que cette fête s'inscrit pleinement dans le dialogue des confessions qui fait, depuis toujours la force de la nation sénégalaise.

"A chacune et à chacun, je souhaite un jour de paix, de recueillement et de fraternité", a encore dit Bassirou Diomaye Faye.

La fête de l'Ascension, célébrée quarante jours après celle de Pâques, marque la montée au ciel de Jésus Christ et son entrée dans la gloire céleste, selon la tradition chrétienne.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.