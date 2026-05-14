Sénégal: Fête de l'Ascension - Les voeux de Bassirou Diomaye Faye aux chrétiens

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé jeudi ses "chaleureux voeux" à la communauté chrétienne du Sénégal à l'occasion de la célébration le même jour de l'Ascension, une fête, qui selon lui, porte un message d'espérance et d'engagement dans le monde.

"En ce jour de l'Ascension, j'adresse mes voeux les plus chaleureux à la communauté chrétienne du Sénégal. Cette fête, au coeur de la tradition chrétienne, porte un message d'espérance et d'engagement dans le monde", a dit le président Faye dans un message publié sur le réseau social X.

Le chef de l'Etat souligne que cette fête s'inscrit pleinement dans le dialogue des confessions qui fait, depuis toujours la force de la nation sénégalaise.

"A chacune et à chacun, je souhaite un jour de paix, de recueillement et de fraternité", a encore dit Bassirou Diomaye Faye.

La fête de l'Ascension, célébrée quarante jours après celle de Pâques, marque la montée au ciel de Jésus Christ et son entrée dans la gloire céleste, selon la tradition chrétienne.