Sénégal: L'IEF de Kédougou célèbre l'enseignement arabe et l'éducation religieuse, samedi

14 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — L'Inspection de l'éducation et de la formation de Kédougou (IEF) prévoit d'organiser, samedi, à la place Léopold Sédar Senghor, sa première fête annuelle de la langue arabe et de l'éducation islamique, a appris l'APS de l'inspecteur chargé de l'enseignement arabe et de l'éducation religieuse, Ndiack Ndiaye.

"Nous allons organiser cette journée pour sensibiliser la population de Kédougou sur l'importance de l'enseignement arabe et de l'éducation religieuse", a-t-il déclaré lors d'un entretien

Il dit constater qu' à l'IEF de Kédougou beaucoup d'élèves ne choisissent pas la langue arabe comme deuxième langue au niveau moyen ou secondaire après la réussite au Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE).

"On a constaté que l'enseignement arabe et l'éducation religieuse n'attire pas beaucoup d'élèves au collège et au lycée. Les élèves ne choisissent pas la langue arabe comme deuxième langue une fois la réussite au CFEE ou l'obtention du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) ", a-t-il souligné.

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L'Inspecteur de l'enseignement arabe et de l'éducation religieuse a indiqué que deux conférences seront au menu de la fête annuelle de la langue arabe, suivies de chants religieux et une pièce théâtrale en langue arabe.

" Nous allons aussi animer deux conférences le jour j. L'une va porter sur la langue arabe dans le système éducatif sénégalais et la seconde conférence portera sur l'éducation islamique dans le système éducatif. La journée sera bouclée par un génie en herbe ", a-t-il fait savoir.

Il a invité les parents et les acteurs de l'éducation national de Kédougou à motiver les enfants pour qu'ils puissent prendre la langue arabe comme deuxième langue.

"Il faut qu'on motive les enfants à prendre la langue arabe comme deuxième langue au niveau collège et secondaire. Il faut, pour cela, les encadrer avec des moyens nécessaires pour qu'ils puissent apprendre la langue arabe et l'éducation religieuse à l'école élémentaire correctement", a-t-il lancé.

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