Afrique: En Éthiopie, Emmanuel Macron affiche son soutien au Fonds pour la paix de l'Union africaine

Le président français Emmanuel Macron, en visite en Éthiopie mercredi 13 mai 2026, s'est exprimé pour la première fois au siège de l'Union africaine (UA), à Addis-Abeba. Dans un discours prononcé après une rencontre tripartite avec le président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le président français a fait quelques annonces, notamment en faveur du Fonds pour la paix de l'UA.

Aux côtés de Mahmoud Ali Youssouf, le président de la Commission de l'Union africaine, Emmanuel Macron a d'abord exprimé, mercredi 13 mai 2026, ses préoccupations face à l'impact, pour l'Afrique, de la crise dans le détroit d'Ormuz.

« Face à cela, nous devons soutenir encore davantage l'économie africaine, a déclaré le président français. Nous allons bâtir une initiative d'aide aux pays les plus touchés pour avoir un soutien de court terme face aux conséquences de la crise d'Ormuz. Pour produire des alternatives à la dépendance d'engrais, de manière jumelle à ce que nous avions fait sur la question de la production de vaccins. »

Macron affirme son soutien au Fonds pour la paix de l'UA

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Les crises en cours sur le continent ont également été au coeur des discussions. Le président français a affiché son soutien au Fonds pour la paix de l'UA, lequel est, selon lui, un des leviers de maintien de la paix en Afrique.

« À ce titre, la France a donc indiqué sa disponibilité. Et nous avons décidé ensemble qu'une conférence internationale pour lever les fonds supplémentaires et mobiliser de nouveaux partenaires publics et privés pour ce Fonds pour la paix de l'Union africaine sera organisé dans le dernier trimestre de cette année à Paris », a-t-il annoncé. Quelque 400 millions d'euros ont déjà été mobilisés pour ce Fonds, sur le milliard attendu.

L'Éthiopie était la deuxième étape de ce séjour d'Emmanuel Macron dans l'Est de l'Afrique. Quelques heures avant sa réunion à l'UA, le président français s'est entretenu avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Il y a notamment été question de coopération économique.