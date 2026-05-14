Tchad: Condamnation de huit opposants - «Le système en place souhaite qu'on ferme la bouche», assure leur coalition

Au Tchad, cinq jours après la condamnation à huit ans de prison de huit leaders du Groupe de concertations des acteurs politiques (GCAP), le porte-parole de cette coalition de l'opposition a pris la parole pour dénoncer la volonté, selon lui, des autorités d'imposer un dialogue politique factice. « Si on veut vraiment donner la chance à cette démocratie d'être revitalisée, il faut accepter que l'opposition existe », a souligné Hissein Abdoulaye.

Au Tchad, c'est la première prise de parole officielle d'un des partis qui sont membres du Groupe de concertations des acteurs politiques (GCAP) depuis la condamnation, le 8 mai 2026, à 8 ans de prison pour mouvement insurrectionnel, de huit des treize présidents de cette coalition d'opposition.

Le parti Les Patriotes - dont le président Nassour Koursami compte parmi les condamnés - a tenu une conférence de presse ce 13 mai, à laquelle assistait notre correspondante à Ndjamena, Nadia Ben Mahfoudh. Hissein Abdoulaye, porte-parole des Patriotes et du GCAP, s'est adressé directement au pouvoir : « Vous emprisonner des gens sans motif, sans preuves valables, et vous voulez nous imposer un dialogue ? Ça ne marche pas, s'est-il insurgé. Le système en place souhaite quoi ? Qu'on ouvre des couloirs de dialogue, on négocie, on met des portes d'entrée et surtout on ferme la bouche et c'est fini. Ça, ce n'est plus un dialogue, ça c'est une imposition, ça ce sont des conditionnalités ».

« Il faut accepter que l'opposition porte des contradictions »

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Il poursuit : « Si on veut vraiment donner la chance à cette démocratie d'être revitalisée, il faut accepter que l'opposition existe. Il faut accepter que l'opposition porte des contradictions. Mais si vous voulez que tout le monde soit derrière vous comme la Parole de Dieu, ça ne peut pas marcher. Ce n'est plus une démocratie, c'est une dictature pure et simple. C'est la promotion de la pensée unique. »

Hissein Abdoulaye conclut : « On va discuter, s'il y a un couloir de dialogue. Mais nous, on ne fait pas de compromission, on n'hypothèque pas la démocratie. »

De son côté le parti présidentiel, le Mouvement patriotique du salut (MPS) a réagi à la condamnation des huit opposants du GCAP via son Secrétaire général, Issa Doubragne, assurant demeurer « attaché au respect de l'État de droit, des institutions de la République et des libertés publiques exercées dans le strict cadre des lois » : Le MPS « prend acte des décisions rendues par les juridictions compétentes et appelle l'ensemble des acteurs politiques à privilégier la responsabilité, le dialogue républicain et la préservation de la stabilité nationale ».

Huit opposants au président tchadien Mahamat Idriss Déby, arrêtés fin avril, ont été condamnés à huit ans de prison ferme vendredi à Ndjamena. Les prévenus, tous présidents de partis membres du GCAP avaient été arrêtés une semaine avant une « marche de protestation et d'indignation », à laquelle ils avaient appelé à participer et qui a été interdite par le gouvernement. Ils avaient par la suite été placés en détention provisoire dans le cadre d'une enquête judiciaire pour « association de malfaiteurs, mouvement insurrectionnel, rébellion et détention illégale d'armes de guerre ».