Afrique: Le 4ème Sommet de la Commission Climat du Bassin du Congo salue la Vision stratégique de SM le Roi en faveur d'une co-émergence continentale

14 Mai 2026
Libération (Casablanca)

Les chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que les hauts dirigeants des organisations et institutions régionales et internationales membres de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo ont hautement salué, mardi à Nairobi, la Vision stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ayant été à la base du Sommet africain de l'action pour une co-émergence continentale.

Dans leurs décisions ayant couronné le 4e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, ils ont réaffirmé que les synergies doivent continuer à se développer entre les trois Commissions Climat africaines conformément à la Vision stratégique portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour une action africaine commune face aux défis climatiques et de développement durable.

Le Maroc a été à l'origine de la création des trois Commissions Climat africaines lors du Sommet africain de l'action tenu en marge de la COP22, à l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à savoir la Commission Climat du Bassin du Congo, la Commission Climat pour la Région du Sahel et la Commission Climat des Etats insulaires africains.

Ce 4e Sommet a été marqué par la participation du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

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