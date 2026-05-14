Cameroun: Près de 200 sociétés illégales identifiées dans l'extraction artisanale d'or

14 Mai 2026
Radio France Internationale
Par Richard Onanena

Près de 200 sociétés illégales d'extraction artisanale d'or, pour la majorité étrangères, ont été identifiées au Cameroun, a indiqué le ministère camerounais des Mines le 13 mai 2026. L'exploitation illégale de l'or dans ce pays cause d'énormes dégâts écologiques et y prive l'État d'importants revenus.

Au Cameroun, 200 sociétés, dont 95 % d'étrangères, nt été épinglées pour exploitation illégale de l'or. Les découvertes faites lors de descentes sur le terrain dans les régions de l'Est et de l'Adamaoua impliquent notamment des entreprises chinoises, américaines, canadiennes et soudanaises.

Toutes ces sociétés sont sommées par le ministre des Mines, Fuh Calistus Gentry, d'arrêter sans délai l'exploitation des sites miniers et de procéder au démantèlement de toutes leurs unités de traitement de graviers aurifères et installations connexes.

À la suite d'une descente sur le terrain, le ministère a également publié la liste et la situation géographique des opérateurs de la filière aurifère non-conformes à la réglementation minière en vigueur au Cameroun, exerçant dans les régions de l'Est et de l'Adamaoua.

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Forte présence d'entreprises chinoises

Dans cette liste, on observe une forte présence d'entreprises chinoises.

Ces faits surviennent alors qu'un collectif d'organisations dénonce l'exploitation anarchique et le trafic illégal d'or et menace d'organiser un sit-in fin mai devant la Société nationale des mines du Cameroun (Sonamines).

En 2023, un rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) a révélé un écart colossal entre les 22,3 kg d'or exportés déclarés par la Douane et les 15 000 tonnes d'or en provenance du Cameroun enregistrées par les Émirats arabes unis.

Le Cameroun, pays d'Afrique centrale qui mise sur l'exploitation de ses ressources minières (fer, diamant, or, bauxite et cobalt notamment) pour développer son économie, s'est doté d'un nouveau code minier en 2023.

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