Nigeria: Un ex-ministre de l'Énergie condamné à 75 ans de prison pour blanchiment d'argent

La justice nigériane a condamné le 13 mai l'ancien ministre de l'Énergie du pays, Saleh Mamman, à 75 ans de prison pour avoir détourné et blanchi l'équivalent de plus de 21 millions d'euros destinés à des projets hydroélectriques.

Au Nigeria, un ex-ministre a été condamné à 75 ans de prison mercredi pour blanchiment d'argent et détournement de fonds pendant son mandat. Une sentence exceptionnelle dans ce pays perçu, selon l'ONG Transparence international, comme l'un des plus corrompus au monde.

Cette sévérité inédite vise Saleh Mamman, ancien ministre de l'Énergie nigérian entre 2019 et 2021 : la Haute cour fédérale d'Abuja a ordonné l'exécution des peines de chacun des douze chefs d'accusation consécutivement, soit 75 ans d'emprisonnement au total.

Saleh Mamman a détourné 33,8 milliards de nairas, soit un peu plus de 21 millions d'euros, via des sociétés privées et des bureaux de change.

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Des fonds initialement destinés à des barrages hydroélectriques, infrastructures essentielles dans un pays où les pénuries d'électricité sont récurrentes.

« Au lieu de laisser un héritage pour s'attaquer aux problèmes d'approvisionnement en électricité du pays, l'accusé menait grand train aux dépens des citoyens ordinaires », a déclaré le juge Justice Omotosho.

Absent à l'énoncé de se peine

Saleh Mamman n'a pourtant pas encore été incarcéré. S'il avait comparu et plaidé non-coupable lors d'une première audience en 2024, il ne s'est pas présenté ni lors du verdict, ni mercredi à l'annonce de sa condamnation.

La cour a lancé un mandat d'arrêt contre l'ancien membre du gouvernement pour faire procéder à son incarcération.

Le Nigeria est la quatrième économie d'Afrique et le premier producteur de pétrole du continent, mais il souffre de graves pénuries d'électricité en raison d'un réseau vétuste et d'une production insuffisante. Selon la Banque mondiale, plus de 40% des Nigérians n'ont aucun accès au réseau électrique.