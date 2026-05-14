Afrique: Renewvia prévoit une expansion de 750 millions de dollars de mini-réseaux solaires sur le continent

Renewvia Energy Corp. prévoit d'étendre son activité de mini-réseaux solaires à l'Ouganda, au Rwanda, à l'Éthiopie et à la République démocratique du Congo, à l'heure où les entreprises privées s'efforcent de combler le fossé de l'accès à l'électricité en Afrique.

La société basée à Atlanta prévoit que cette expansion nécessitera environ 750 millions de dollars et permettra de raccorder environ 2,1 millions de personnes à l'électricité. Trey Jarrard, directeur général de Renewvia Solar Africa, a déclaré que la société avait déjà mis en place des entités locales sur les quatre marchés cibles afin de soutenir le développement des premiers projets.

Renewvia exploite déjà 24 mini-réseaux commerciaux au Kenya et au Nigeria, avec des systèmes allant de 100 kilowatts à 2,5 mégawatts. Elle compte parmi ses clients des communautés rurales, des utilisateurs commerciaux, Shell, la banque UBA et le HCR.

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L'entreprise recherche également un financement concessionnel de 45 millions de dollars pour étendre un réseau métropolitain à Kakuma et développer une centrale d'énergie renouvelable à Dadaab, deux des plus grandes colonies de réfugiés au monde. Ces projets pourraient multiplier par cinq l'accès à l'électricité dans ces zones et toucher plus de 550 000 personnes.

Ce plan intervient alors que près de 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'ont toujours pas accès à l'électricité. L'initiative Mission 300, soutenue par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, vise à raccorder 300 millions de personnes à l'électricité d'ici à 2030. L'expansion de Renewvia montre comment les mini-réseaux pourraient devenir une partie plus importante de cet effort, en particulier dans les zones rurales, les villes frontalières et les établissements où les réseaux nationaux restent limités.

Points clés à retenir

Le plan de Renewvia montre pourquoi les mini-réseaux sont en train de devenir un élément central de l'histoire de l'électricité en Afrique. L'extension des réseaux nationaux à toutes les zones rurales est coûteuse et lente, en particulier dans les pays où les territoires sont vastes, les services publics faibles et les communautés dispersées.

Les mini-réseaux solaires peuvent desservir des endroits éloignés du réseau, tout en alimentant des entreprises, des écoles, des cliniques, des fermes et des camps de réfugiés. Le modèle dépend encore du financement. De nombreux clients ont besoin de tarifs abordables et les entreprises ont besoin de capitaux à long terme pour construire des systèmes avant de commencer à générer des revenus.

C'est pourquoi les prêts concessionnels, les garanties et le soutien des institutions de développement sont importants. L'opportunité de marché est grande, mais l'exécution sera difficile. Les entreprises doivent gérer la réglementation, l'accès aux terres, la collecte des paiements, les coûts d'équipement et le risque de change dans plusieurs pays.

Pourtant, la direction à suivre est claire. Le déficit énergétique de l'Afrique ne peut être comblé par les seuls services publics. Les opérateurs privés, les banques de développement et les gouvernements devront travailler ensemble. L'objectif de 750 millions de dollars de Renewvia est un exemple de la manière dont les capitaux s'orientent vers l'énergie distribuée en tant que moyen pratique de connecter les gens plus rapidement.