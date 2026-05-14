Egypte: L'entreprise égyptienne Taager ouvre un bureau en Chine pour faciliter le commerce transfrontalier

Taager a ouvert son premier bureau d'approvisionnement en Chine, alors que la plateforme sociale de commerce électronique, née en Égypte et basée en Arabie saoudite, renforce son infrastructure de commerce transfrontalier.

L'entreprise a déclaré que ce bureau l'aiderait à gérer l'approvisionnement des produits, les relations avec les fournisseurs, les contrôles de qualité et les délais de livraison avant que les marchandises n'atteignent les vendeurs sur des marchés tels que l'Égypte, l'Arabie saoudite et le Golfe. Taager passe ainsi d'un modèle de place de marché axé sur les logiciels à une plateforme de chaîne d'approvisionnement plus intégrée.

Fondée en 2019 par Abdelrahman Sherief, Ahmed Ismail, Ismail Omar et Mohammed Elhorishy, Taager permet aux gens de démarrer des entreprises de vente en ligne sans détenir de stock. La plateforme fournit les produits, le stockage, l'expédition et la collecte des clients, aidant les vendeurs à gérer des entreprises de commerce social avec des coûts initiaux plus faibles.

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Le bureau chinois est conçu pour résoudre l'un des principaux problèmes du commerce électronique régional : la faiblesse du contrôle à la source. De nombreux vendeurs dépendent de fournisseurs fragmentés, d'une qualité de produit inégale et de longs cycles d'importation. En se rapprochant des usines, Taager souhaite réduire les retours, améliorer les prix et mettre plus rapidement de nouveaux produits sur le marché.

L'expansion fait suite au lancement de Taager à Casablanca fin 2025, sa première implantation en Afrique du Nord après avoir développé des opérations en Égypte, en Arabie saoudite et sur d'autres marchés de la région MENA. La société se positionne comme un fournisseur d'infrastructure complète pour le commerce social, et pas seulement comme une plateforme où les commerçants trouvent des produits.

Points clés à retenir

Le bureau chinois de Taager montre comment le commerce électronique de la région MENA va au-delà des applications, des publicités et de la livraison. Le prochain combat est le contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Les vendeurs du commerce social vendent souvent via WhatsApp, Instagram, TikTok et Facebook, mais beaucoup ne contrôlent pas l'approvisionnement, les stocks, les prix ou la qualité des produits.

Cela entraîne des retards, des retours et une faible confiance de la part des clients. Le modèle de Taager tente d'éliminer ces problèmes en donnant aux vendeurs l'accès aux produits, au stockage, à l'expédition et à l'encaissement dans un seul système. Un bureau en Chine ajoute une couche supplémentaire en donnant à l'entreprise un lien direct avec les usines et les fournisseurs.

Cela pourrait permettre à Taager d'agir plus rapidement lorsque les tendances des produits changent, de réduire les coûts pour les vendeurs et d'améliorer la qualité avant que les marchandises n'entrent dans les entrepôts régionaux. Cette initiative s'inscrit également dans une tendance plus large du commerce électronique en Afrique et dans la région MENA : les plateformes qui survivent deviennent des sociétés d'infrastructure.

Elles mettent en place des outils de paiement, de logistique, d'approvisionnement, de crédit, d'entreposage et d'aide aux commerçants. Pour M. Taager, le risque réside dans la complexité. La gestion de l'approvisionnement transfrontalier nécessite des capitaux, une conformité, du personnel et une exécution sur plusieurs marchés. Mais si cela fonctionne, l'entreprise pourrait devenir un système d'exploitation clé pour les petits vendeurs en ligne.