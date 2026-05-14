Egypte: La startup Egrobots lance un robot de récolte fabriqué

Egrobots a dévoilé un robot de récolte agricole autonome mis au point par des ingénieurs égyptiens, marquant ainsi une avancée locale dans le domaine de la robotique, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation des exploitations agricoles.

Le robot utilise l'intelligence artificielle, la vision par ordinateur et la navigation autonome pour identifier les cultures mûres, se déplacer dans les fermes et effectuer les tâches de récolte avec une intervention humaine limitée. Il peut être équipé de quatre bras robotisés et peut récolter environ 160 kilogrammes par heure tout en fonctionnant 24 heures sur 24.

Selon l'entreprise, le robot est conçu pour aider les exploitations agricoles à faire face à la pénurie de main-d'oeuvre, à l'augmentation des coûts d'exploitation et à la nécessité de réduire les déchets pendant les périodes de récolte. L'agriculture reste une activité à forte intensité de main-d'oeuvre dans une grande partie de la région, ce qui fait de l'automatisation un objectif de plus en plus important pour les producteurs de denrées alimentaires et les entreprises technologiques.

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Egrobots a été fondée en Égypte en 2023 par Akhlad Alabhar et Amr Saleh. L'entreprise se concentre sur l'IA physique, les systèmes autonomes et la robotique pour l'agriculture, l'industrie et les services publics. Elle fait partie du programme Google for Startups et de NVIDIA Inception.

Ce lancement place Egrobots au sein d'un petit groupe de startups africaines et moyen-orientales qui construisent des systèmes d'IA basés sur le matériel plutôt que sur des outils logiciels. La société a également développé un robot de circulation en partenariat avec le ministère égyptien de l'Intérieur et travaille sur des produits de robotique humanoïde et d'automatisation industrielle alignés sur les plans de transformation numérique régionaux.

Points clés à retenir

Le robot de récolte d'Egrobots montre comment l'IA en Afrique et au Moyen-Orient passe des chatbots et des logiciels à des machines qui peuvent travailler dans l'économie réelle. L'agriculture est l'un des cas d'utilisation les plus clairs. Les exploitations agricoles ont besoin de main-d'oeuvre, de rapidité et de précision, en particulier pendant les périodes de récolte où les retards peuvent entraîner des pertes de récoltes.

Un robot capable d'identifier les cultures mûres et de travailler pendant de longues heures pourrait aider les producteurs à réduire leurs coûts et à gérer les pénuries de main-d'oeuvre. Mais l'adoption de ces machines dépendra de leur prix, de leur fiabilité, de leur entretien et de la possibilité pour les agriculteurs de les utiliser sans avoir à suivre une formation complexe.

La robotique nécessite également un soutien local, des pièces de rechange et un financement, ce qui peut s'avérer difficile pour les entreprises de matériel informatique en phase de démarrage. Néanmoins, ce lancement est important parce qu'il met en évidence une base technologique plus profonde en Égypte.

Si des entreprises comme Egrobots peuvent construire et déployer la robotique localement, la région pourrait réduire sa dépendance à l'égard de l'automatisation importée et créer de nouvelles compétences industrielles. Le plus grand test sera de savoir si cette technologie passe du stade de la démonstration à celui de l'utilisation commerciale dans les fermes, les usines et les services publics.