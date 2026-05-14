Egypte: Beltone et Citadel sortent de la startup Bosta avec un retour annoncé de 75%

13 Mai 2026
Daba Finance (Abidjan)

Beltone Venture Capital et Citadel International Holdings, basé aux Émirats arabes unis, se sont retirés de Bosta par le biais de leur fonds d'investissement commun, marquant ainsi un nouvel événement de liquidité sur le marché égyptien des start-ups.

La transaction aurait généré un taux de rendement interne de 75 % pour le fonds, selon les entreprises. Les conditions financières de la sortie, y compris l'acheteur et la valeur de la vente, n'ont pas été divulguées.

Cette opération est la cinquième sortie réussie de Beltone Venture Capital depuis son lancement en 2023. Il s'agit également de la deuxième sortie réalisée par le fonds commun de la société avec Citadel International Holdings, un groupe d'investissement des Émirats arabes unis actif sur le marché égyptien des startups.

Bosta, une startup égyptienne spécialisée dans la logistique, a créé une plateforme de livraison et d'exécution pour les sociétés de commerce électronique, les commerçants et les entreprises. La logistique est devenue l'un des principaux thèmes d'investissement dans l'écosystème des startups égyptiennes, car la vente au détail en ligne, le commerce des petites entreprises et les paiements numériques augmentent la demande de réseaux de livraison plus rapides.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette sortie permet à Beltone et à Citadel de réaliser un nouveau rendement à un moment où les investisseurs en capital-risque des marchés émergents sont soumis à des pressions pour obtenir des liquidités, et pas seulement une croissance de leur portefeuille. Citadel a déclaré qu'elle restait engagée en Égypte, citant les fondamentaux du marché du pays et le talent des startups.

Points clés à retenir

La sortie de Bosta est importante parce qu'elle donne au marché égyptien des startups ce dont les investisseurs ont besoin : la preuve que le capital peut revenir. Au cours des dernières années, de nombreuses startups d'Afrique et du Moyen-Orient ont levé des fonds, mais les sorties restent limitées. Il est donc plus difficile pour les fonds de capital-risque de lever de nouveaux capitaux et pour les fondateurs de montrer que les entreprises technologiques privées peuvent produire des résultats en termes de trésorerie.

Un TRI de 75 % donne à Beltone et à Citadel un signal fort à montrer à leurs commanditaires, même en l'absence de détails publics sur le montant de la transaction. Cela confirme également que la logistique est un secteur clé en Égypte. La livraison, l'entreposage et les services marchands sont au coeur de la croissance du commerce électronique, et la population importante de l'Égypte permet aux entreprises de s'agrandir. Le risque est qu'une seule sortie ne définisse pas le marché.

L'Égypte est toujours confrontée à des pressions monétaires, à des déficits de financement et à des normes plus strictes pour les investisseurs. Mais la multiplication des sorties de ce type pourrait contribuer à rétablir la confiance et à amener des capitaux plus disciplinés dans l'écosystème.

Lire l'article original sur Daba Finance.

Tagged:
Copyright © 2026 Daba Finance. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.