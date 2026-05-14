Nigeria: Dangote prévoit d'introduire sa société de ciment de 12 milliards de dollars à la Bourse de Londres en septembre prochain

Aliko Dangote relance son projet de cotation de Dangote Cement à Londres, le plus grand producteur de ciment d'Afrique cherchant à accéder à une base plus large d'investisseurs mondiaux après la remontée de ses actions cotées à Lagos.

Dangote Cement est déjà cotée à la Bourse du Nigeria, où sa valeur de marché a plus que doublé au cours de l'année écoulée pour atteindre plus de 12 milliards de dollars. Le groupe envisage une cotation secondaire à la Bourse de Londres, l'échéance de septembre 2026 étant considérée comme possible, sous réserve des approbations, des conditions du marché et de la demande des investisseurs.

Cette démarche marquerait le retour d'un projet envisagé pour la première fois il y a plus de dix ans. Dangote a déclaré que les changements apportés aux règles de cotation au Royaume-Uni ont contribué à rendre Londres plus attrayante. L'entreprise avait précédemment retardé le projet en se concentrant sur d'autres grands projets, notamment la raffinerie de Lagos.

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Dangote Cement opère dans 11 pays africains et dispose d'une capacité installée de plus de 55 millions de tonnes par an. La société a enregistré un bénéfice net d'environ 732 millions de dollars en 2025 pour un chiffre d'affaires d'environ 3,12 milliards de dollars. Le bénéfice du premier trimestre a également augmenté en 2026, grâce à l'augmentation des exportations du Nigeria.

Le projet londonien s'inscrit dans le cadre d'une offensive plus large de Dangote Industries sur les marchés des capitaux. Le groupe prépare également la cotation de sa raffinerie de Lagos, d'une capacité de 650 000 barils par jour, et a envisagé de faire son entrée sur le marché pour son unité de production d'engrais. Si ces opérations sont menées à bien, elles constitueront l'une des plus importantes opérations d'expansion sur les marchés publics jamais réalisées par un groupe industriel africain.

Points clés à retenir

Le projet de cotation de Dangote Cement à Londres ne concerne pas qu'une seule entreprise. Elle permettrait de vérifier si les investisseurs mondiaux sont prêts à acquérir une plus grande exposition industrielle africaine par l'intermédiaire d'une grande bourse internationale. Dangote Cement permet déjà aux investisseurs d'accéder à la demande de construction, à la croissance urbaine et aux dépenses d'infrastructure sur plusieurs marchés africains.

Une cotation à Londres pourrait améliorer la visibilité, élargir la base d'actionnaires et créer une référence d'évaluation plus solide pour les entreprises africaines. Elle pourrait également aider les marchés de capitaux nigérians en montrant qu'une entreprise cotée à Lagos peut conserver sa base locale tout en accédant à des fonds internationaux. Mais le projet comporte encore des risques.

L'entreprise doit respecter les règles d'admission à la cote, répondre aux questions des investisseurs étrangers sur le risque de change, la gouvernance, la réglementation et l'environnement macroéconomique du Nigeria, et montrer que la croissance peut se poursuivre après une forte hausse du cours des actions. Le projet de Dangote est encore plus vaste.

L'introduction en bourse d'une raffinerie et l'éventuelle cotation d'engrais permettraient d'introduire sur les marchés publics des actifs liés à l'énergie, au ciment et à l'agriculture. Si ces opérations fonctionnent, elles pourraient redéfinir la manière dont les champions industriels africains lèvent des capitaux.