Ghana: Le pays prévoit un emprunt obligataire de 1 milliard de dollars pour financer les achats de cacao

Le Ghana prévoit de lever 1 milliard de dollars par le biais d'obligations en monnaie locale pour financer les achats de cacao auprès des agriculteurs avant la campagne 2026-27, alors que le pays modifie son mode de financement de l'une de ses principales exportations.

La dette devrait être émise en cédis avant le début de la nouvelle saison, vers le mois d'août. Le directeur général du Ghana Cocoa Board, Randy Abbey, a déclaré que le plan réduirait la dépendance à l'égard du financement en dollars et des prêteurs étrangers, tout en donnant au secteur du cacao un modèle de financement plus stable.

Le Ghana est le deuxième producteur mondial de cacao après la Côte d'Ivoire, mais son système cacaoyer a été mis sous pression par les fluctuations des prix, la faiblesse des liquidités et l'endettement des acheteurs liés à l'État. Pendant des années, le pays s'est appuyé sur des prêts garantis par les négociants pour acheter les fèves aux agriculteurs et livrer le cacao aux acheteurs mondiaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les difficultés de financement ont touché les agriculteurs. La Produce Buying Company, l'acheteur public de cacao, a dû faire face à une dette d'environ 673 millions de GH¢, soit 60 millions de dollars, et a eu du mal à payer les agriculteurs pour le cacao livré. Les acheteurs de cacao agréés ont également été confrontés à des dettes bancaires et à une pression sur les liquidités.

Le plan d'obligations intervient alors que le Ghana tente de reconstruire le secteur après avoir réduit le prix du cacao à la production plus tôt en 2026. Le gouvernement souhaite mettre en place un système dans lequel les achats de cacao sont financés au cours de la campagne agricole et le remboursement est lié au produit des ventes. Le test sera de savoir si les investisseurs locaux ont suffisamment d'appétit pour les obligations après la restructuration de la dette du Ghana et les tensions récentes dans son système financier.

Points clés à retenir

L'obligation ghanéenne d'un milliard de dollars pour le cacao est plus qu'une simple opération de financement. Il s'agit de vérifier si le pays peut transférer le financement du cacao des prêts étrangers vers les marchés de capitaux locaux. Cela réduirait le risque lié au dollar et donnerait à Cocobod plus de contrôle sur la manière dont il finance les achats des agriculteurs.

Cela pourrait également contribuer à restaurer la confiance dans un secteur frappé par l'endettement, les retards de paiement et les fluctuations de prix. Mais ce plan comporte des risques. Les investisseurs nationaux du Ghana se remettent encore de la restructuration de la dette du pays, et les banques sont déjà exposées aux acheteurs de cacao.

Une obligation en cedi signifie également que le gouvernement doit offrir un rendement qui attire les investisseurs sans rendre le système du cacao trop coûteux. Le calendrier est important, car le Ghana doit payer les agriculteurs à temps, protéger l'offre et maintenir la confiance des acheteurs mondiaux. Si l'obligation fonctionne, elle pourrait créer un nouveau modèle de financement du cacao en Afrique. Si la demande est faible, le Ghana pourrait encore avoir besoin de prêteurs étrangers ou d'une aide d'urgence pour maintenir la production.