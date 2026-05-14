Egypte: L'entreprise égyptienne Byit s'étend aux Émirats arabes unis avec des outils numériques pour les courtiers

Byit, une startup proptech née en Égypte, s'est étendue aux Émirats arabes unis et a lancé de nouveaux outils d'IA pour les courtiers immobiliers, dans le but de mettre en relation l'offre immobilière égyptienne avec les acheteurs du Golfe.

La société a établi Byit Ventures aux Émirats arabes unis, ce qui lui donne une base pour soutenir les transactions immobilières transfrontalières et atteindre les investisseurs basés dans le CCG. Cette initiative fait suite à un tour de table financé par A15, Beltone Holding et des investisseurs providentiels.

La plateforme de Byit aide les courtiers à mettre en relation les clients et les biens immobiliers en utilisant des données, des informations sur le marché et des recommandations personnalisées. Ses nouveaux outils prennent en charge l'analyse du marché, la gestion des clients, le traitement des pistes et le suivi des performances des courtiers, afin d'aider les agents à conclure des affaires plus rapidement.

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La société affirme travailler avec plus de 40 000 courtiers indépendants, plus de 450 promoteurs partenaires et plus de 1 000 projets cartographiés. Son modèle consiste à donner aux courtiers un accès à l'inventaire, aux données et à des possibilités de commissions plus élevées en dehors des réseaux immobiliers traditionnels.

Byit prévoit de s'étendre davantage dans le Golfe, l'Arabie saoudite devant faire partie de sa prochaine phase. L'entreprise fait le pari que l'IA, les réseaux de courtiers et la demande transfrontalière peuvent créer un canal plus efficace pour la vente de biens immobiliers égyptiens aux investisseurs régionaux.

Points clés à retenir

L'expansion de Byit dans les Émirats arabes unis montre comment les sociétés de proptech passent des plateformes d'inscription à l'infrastructure de transaction. En Égypte et dans le Golfe, l'immobilier est encore dirigé par des courtiers, axé sur les relations et souvent fragmenté. Cela crée des problèmes pour les acheteurs, les promoteurs et les agents, notamment des données insuffisantes, des pistes répétées, des correspondances faibles et des cycles de transaction lents.

Byit tente de résoudre ce problème en fournissant aux courtiers des outils pour la génération de prospects, la recherche de biens, le suivi des clients et la connaissance du marché. L'implantation dans les Émirats arabes unis est également importante car elle rapproche l'entreprise des investisseurs du Golfe qui achètent des biens immobiliers égyptiens pour des raisons de rendement, de style de vie, d'exposition aux devises ou d'utilisation familiale.

Pour l'Égypte, cela pourrait favoriser les entrées de devises dans l'immobilier. Pour les courtiers, cela pourrait permettre de réaliser des ventes transfrontalières sans avoir besoin d'un grand réseau de bureaux. Le risque réside dans l'exécution. Les transactions immobilières dépendent de la confiance, de la réglementation, de la documentation, des flux de paiement et du service après-vente.

L'IA peut améliorer l'appariement et le flux de travail, mais l'entreprise doit prouver qu'elle peut transformer l'activité des courtiers en ventes finalisées à grande échelle.