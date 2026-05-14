Ghana: Kasapreko ouvre une introduction en bourse au pays pour financer une nouvelle usine de boissons

Kasapreko PLC a lancé une offre publique initiale sur le Ghana Stock Exchange, donnant aux investisseurs la possibilité d'acheter des actions de l'une des sociétés de boissons les plus connues du pays.

L'offre a débuté le 4 mai et devrait se terminer le 1er juin 2026. Kasapreko vend 583 333 333 actions à 1,20 GHS chacune, avec pour objectif de lever 700 millions GHS, soit environ 64 millions de dollars. La société devrait être cotée en bourse le 17 juin sous le symbole KPLC.

La majeure partie du produit de l'émission servira à financer une nouvelle usine de production d'eau embouteillée et de boissons gazeuses à Adeiso. Le projet vise à augmenter la production de marques telles que l'eau Awake et la boisson énergétique Storm, tout en soutenant le changement de cap de la société au-delà de son activité principale, les boissons alcoolisées.

Le chiffre d'affaires de Kasapreko est passé de 945 millions de GHS à 3,5 milliards de GHS en cinq ans. La famille Adjei, qui possède la société par l'intermédiaire d'une structure de holding, en conservera le contrôle après l'offre. L'introduction en bourse marque néanmoins la première fois que des investisseurs publics peuvent détenir une partie de l'entreprise.

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La vente intervient après une remontée de la Bourse du Ghana. L'indice composite GSE a gagné 79 % en 2025, tandis que ZEN Petroleum est entrée en bourse en avril 2026 après avoir levé 640 millions GHS dans le cadre d'une offre sursouscrite. Kasapreko teste maintenant si cette demande peut se répercuter sur un stock de produits de consommation dont les marques sont connues de nombreux Ghanéens.

Points clés à retenir

L'introduction en bourse de Kasapreko est importante parce qu'elle permet à une société de consommation possédant des marques connues d'entrer sur un marché qui a été dominé par les banques, les télécommunications, l'énergie et les valeurs financières. Pour la bourse ghanéenne, l'offre pourrait contribuer à élargir le type d'entreprises accessibles aux investisseurs et attirer l'attention d'acheteurs au détail qui comprennent les produits.

Pour Kasapreko, la cotation permet à l'entreprise de disposer de capitaux à long terme pour renforcer sa capacité de production sans dépendre uniquement de l'endettement. Le moment choisi est également important. Le marché boursier ghanéen a connu l'une des meilleures performances de l'Afrique en 2025, et la cotation de ZEN Petroleum a montré que les investisseurs ont encore de l'appétit pour les nouvelles émissions.

Mais Kasapreko doit maintenant prouver que la force de la marque peut se traduire par une croissance des bénéfices, une capacité à verser des dividendes et une liquidité du marché. La nouvelle usine d'Adeiso pourrait soutenir les ventes d'eau et de boissons non alcoolisées, mais elle augmente également le risque d'exécution. Les investisseurs surveilleront les coûts, les marges, la distribution et la gouvernance au fur et à mesure que l'entreprise familiale fera son entrée sur les marchés publics. Une bonne cotation pourrait encourager d'autres entreprises privées ghanéennes à ouvrir leur capital.