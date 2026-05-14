Nigeria: Lafarge Africa devient HBM Nigeria après le rachat par Huaxin

Les actionnaires de Lafarge Africa Plc ont approuvé un plan visant à renommer le cimentier HBM Nigeria Plc, marquant ainsi le passage officiel à son nouveau propriétaire majoritaire chinois.

La décision a été approuvée lors de l'assemblée générale annuelle de la société le 30 avril 2026. Le conseil d'administration a été autorisé à modifier les statuts de la société et à prendre les mesures nécessaires pour mener à bien le changement de nom. HBM signifie Huaxin Building Materials.

Le changement de nom fait suite à l'accord conclu par Holcim en décembre 2024 pour vendre sa participation de près de 84 % dans Lafarge Africa à Huaxin Cement, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1 milliard de dollars. Huaxin est l'un des plus grands producteurs de ciment au monde et s'est développé en Afrique.

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Lafarge Africa entre dans une nouvelle phase avec des résultats solides. Le chiffre d'affaires a augmenté de 53 % pour atteindre 1 100 milliards de nairas en 2025, franchissant pour la première fois la barre des 1 000 milliards de nairas. Le bénéfice de l'année a augmenté pour atteindre environ 273 milliards de nairas, contre 100 milliards de nairas en 2024. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 170 % pour atteindre 411 milliards de nairas.

L'action a également progressé depuis l'annonce de l'acquisition, passant d'environ N58 en décembre 2024 à environ N226. Le nom change, mais la stratégie reste centrée sur la demande de ciment, la croissance des infrastructures et le projet de Huaxin d'étendre sa plateforme africaine de matériaux de construction.

Points clés à retenir

Le changement de nom de Lafarge Africa est plus qu'une simple mise à jour de la marque. Il confirme une évolution plus large de l'industrie du ciment en Afrique, où les groupes chinois deviennent des acheteurs plus actifs de grands actifs manufacturiers. Pour Huaxin, le Nigeria est un pays d'envergure, avec une croissance démographique, une demande de logements et des dépenses d'infrastructure. Pour Lafarge Africa, le nouveau propriétaire apporte des capitaux, un savoir-faire technique et un programme d'expansion plus large en Afrique.

L'entreprise aborde également la transition dans une position financière solide, avec un chiffre d'affaires record, des marges plus élevées et un profil d'endettement qui lui donne une marge de manoeuvre pour investir. Le risque est que le ciment reste exposé aux coûts de l'énergie, aux taux de change, aux contraintes logistiques et à la faiblesse du pouvoir d'achat des consommateurs.

Les investisseurs surveilleront également si Huaxin maintient les normes de gouvernance et de divulgation au niveau attendu d'une société cotée en bourse. Si la transition fonctionne, HBM Nigeria pourrait devenir une plateforme régionale de ciment plus forte. En cas d'échec, le changement de marque ne suffira pas à protéger les marges sur un marché nigérian concurrentiel.