Togo: Restaurer 20 000 hectares de forêts d'ici 2027

14 Mai 2026
Togonews (Lomé)

La déforestation progresse. Elle dégrade les terres, fragilise les écosystèmes et expose les populations aux risques climatiques et à l'insécurité alimentaire.

Face à cette réalité, la FAO et le ministère de l'Environnement ont lancé un programme de restauration des paysages forestiers avec l'objectif de restaurer au moins 20 000 hectares de forêts et des milliers d'hectares de terres dégradées d'ici 2027.

Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'initiative africaine AFR100, financée par le ministère allemand de la Coopération économique (BMZ), dont l'ambition globale est de restaurer 1,4 million d'hectares de paysages dégradés au Togo d'ici 2030.

Une rencontre nationale s'est tenue mercredi à Kpalimé pour coordonner l'action des acteurs décentralisés - maires, conseillers municipaux et communautés locales.

Au-delà de l'enjeu environnemental, la restauration des forêts est présentée comme un levier de développement rural durable, combinant solutions écologiques, sociales et économiques pour les communautés locales les plus exposées aux effets du changement climatique.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.