Afrique: Casablanca au coeur des enjeux de la supply chain sur le continent et en Méditerranée

Les travaux de la 13ème édition du Salon international du transport et de la logistique pour l'Afrique et la Méditerranée (Logismed) ont démarré, mardi à Casablanca, sous le thème "Un écosystème logistique intelligent : connecter les territoires et réinventer la Supply Chain", avec l'Espagne comme pays invité d'honneur.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce salon, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, en présence notamment du président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, et de l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Enrique Ojeda Vila, se veut une plateforme de référence au service de l'ensemble de l'écosystème logistique national et international.

S'exprimant à cette occasion, le président de Logismed, Ali Berrada, a souligné que la logistique, dans ce contexte exigeant, mais également porteur d'opportunités, s'affirme désormais comme un levier stratégique majeur, à la fois facteur de compétitivité pour les entreprises, d'attractivité pour les territoires et de souveraineté pour les nations.

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Le Maroc, a-t-il poursuivi, s'inscrit pleinement dans cette dynamique, fort d'une position géographique privilégiée, d'infrastructures de rang mondial, d'un tissu industriel en pleine expansion et, surtout, d'une vision stratégique claire et ambitieuse, ajoutant que l'ambition de faire du Royaume un hub logistique régional et intercontinental constitue une trajectoire d'ores et déjà engagée, rapporte la MAP.

Revenant sur le thème retenu pour cette édition de Logismed, M. Berrada a expliqué que la logistique contemporaine ne se résume plus à une simple juxtaposition d'acteurs et d'infrastructures, mais elle s'inscrit dans un écosystème intégré, dont la performance repose sur la capacité à interconnecter les territoires, les acteurs, les technologies et les données.

Pour lui, un tel écosystème est appelé à devenir intelligent, c'est-à-dire capable d'anticiper, de s'adapter, de décider et d'optimiser en temps réel, grâce à l'exploitation de la donnée, à l'intelligence et à l'innovation.

Dans cette perspective, le président de Logismed a jugé impératif de concevoir des chaînes logistiques plus agiles, plus résilientes et davantage digitalisées, ainsi que durables et souveraines.

De son côté, le vice-président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Hakim Marrakchi, a fait savoir que le patronat invite les gouvernements du Maroc et de l'Espagne à s'engager, dans le cadre d'une réunion de haut niveau, à porter auprès de la Commission européenne la négociation d'un accord global de transport routier Maroc-Union européenne.

Cet accord, a-t-il soutenu, devrait notamment mettre fin aux régimes de contingentement bilatéraux, corriger les asymétries liées au transport triangulaire et ouvrir la voie à des facilités de mobilité pour les conducteurs professionnels, distinctes du régime général des visas Schengen.

Par ailleurs, M. Marrakchi a souligné que si le Maroc a réussi le développement de son "hardware" portuaire, le défi consiste désormais à hisser le "software" national au même niveau, notant que cela passe par la mise en place d'un marché intérieur fluide, d'un transport routier compétitif et par la levée des contraintes pesant sur les opérateurs TIR (Transport International Routier), qui entravent leur développement.

Le secteur privé est prêt à prendre sa part dans un environnement réglementaire clair, stable et équitable, a-t-il conclu.

Plus de 7.000 visiteurs professionnels sont attendus lors de ce 13ème Logismed qui propose une série de conférences, keynotes, tables rondes et sessions thématiques, avec la participation de plus de 50 intervenants nationaux et internationaux qui discuteront notamment de l'intelligence artificielle et supply chain, du e-commerce et nouvelles économies, de la cybersécurité et résilience logistique, des zones logistiques et infrastructures, des dispositifs publics d'accompagnement et d'investissement, ainsi que de la connectivité des territoires.

Logismed 2026 propose aussi plusieurs nouveautés et animations, à savoir "Logismed Innovation Days", "Les Rencontres du Digital by PortNet, "Rendez-vous d'affaires ciblés", "La logistique au féminin", "Prix de l'innovation", "Application mobile MyLogismed", en plus d'"Espaces formation et compétences".

Partenaire économique majeur du Maroc, l'Espagne participe à ce salon avec un pavillon officiel réunissant 27 entreprises et organismes du secteur logistique. Ces entreprises représentent différents segments de la chaîne de valeur logistique, avec des solutions en matière de transport, de gestion portuaire, de numérisation et de services au commerce international.