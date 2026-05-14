Maroc: Volubilis retrouve son festival international des musiques traditionnelles du monde

La 25ème édition du Festival international des musiques traditionnelles du monde de Volubilis, rendez-vous culturel annuel alliant valorisation du patrimoine immatériel et ouverture sur le monde, se tient du 13 au 16 mai courant.

Selon le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le principal initiateur de cet événement, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tend à préserver le patrimoine culturel et artistique, protéger les trésors du patrimoine immatériel sous ses différentes formes créatives et expressives, ainsi qu'à promouvoir et soutenir la création artistique et l'ouverture aux cultures du monde.

Les activités programmées lors de cette édition, qui se dérouleront sur le site archéologique de Volubilis, à Meknès et à Moulay Idriss Zerhoun, promettent échanges culturels et artistiques, et plaisir et divertissement musical, à travers plus de soixante soirées artistiques animées par des artistes et des groupes traditionnels du Maroc et de l'étranger, qui présenteront une mosaïque de styles et de couleurs de la création artistique et du patrimoine musical traditionnel.

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Ces manifestations refléteront également, relève le département de la Culture, une diversité culturelle et artistique ainsi qu'une variété géographique, grâce à la participation de l'Espagne, du Pérou, de la France, de la Côte d'Ivoire et du Brésil.

Les organisateurs poursuivront, encore cette année, le travail de promotion de la culture de reconnaissance envers les pionniers des arts du spectacle du Royaume. Des hommages seront ainsi rendus à une brochette d'artistes qui ont accumulé une expérience artistique importante et contribué à la diffusion et à la promotion des arts patrimoniaux sur la scène artistique, laissant une empreinte indélébile dans les arts marocains sous toutes leurs formes. Les artistes Mohamed Hamadi, Hamid El Qasri, Mimoun Ourhou et Hamid Bouhlal seront mis à l'honneur.

Cette édition a démarré sous les chapeaux de roues, avec au menu un spectacle artistique intitulé "D'une rive à l'autre" de la soprano Samira Kadri, accompagnée de la danseuse espagnole de flamenco Rocio Rodriguez Cerezo. Ensuite, les prestations des artistes et groupes s'enchaîneront à la place administrative de Meknès, à la place Lahdim, au cinéma Rif et au complexe culturel Moulay Idriss Zerhoun.