Maroc: Préparation au Mondial-2026 - L'équipe nationale dispute trois matchs amicaux

14 Mai 2026
Libération (Casablanca)

L'équipe nationale "A" disputera trois matchs amicaux en préparation de sa participation à la phase finale de la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Le premier match amical opposera la sélection nationale au Burundi, le 26 mai courant au Complexe Mohammed VI de football, à huis clos, a annoncé mardi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué.

Les coéquipiers d'Achraf Hakimi affronteront ensuite Madagascar, le 2 juin prochain au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, à partir de 18h00, précise la FRMF.

Le dernier match mettra aux prises les Lions de l'Atlas et la Norvège, le 7 juin au Red Bull Arena de New York, aux Etats-Unis, à 15h00 heure locale.

Le Maroc a hérité du Brésil, de l'Ecosse et d'Haïti dans le groupe C du Mondial 2026.

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