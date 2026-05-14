Maroc: Salon international de la rose à parfum de Kelaat M'Gouna

14 Mai 2026
Libération (Casablanca)

Dans le cadre du soutien au développement des filières de production agricole et du renforcement de la dynamique de croissance dans les zones oasiennes, la Direction régionale du conseil agricole (DRCA) de Drâa-Tafilalet a participé à la 61ème édition du Salon international de la rose à parfum. Cet événement s'est tenu à Kelaat M'Gouna, dans la province de Tinghir, du 07 au 10 mai, sous le thème: «La filière de la rose à parfum au coeur du développement intégré des zones oasiennes».

Cette participation s'est inscrite dans la mission d'accompagnement des agriculteurs et des éleveurs, visant à consolider le rôle du conseil agricole dans la valorisation des filières locales. A cette occasion, la Direction a mis en place un espace dédié au conseil agricole afin d'interagir directement avec les visiteurs et de répondre à leurs interrogations relatives à la filière agricole.

Cet espace a été structuré autour de deux guichets spécialisés : un guichet de l'accompagnement des filières de production agricole et un guichet de l'entrepreneuriat agricole, permettant de soutenir les initiatives locales et de stimuler l'investissement dans le secteur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, la Direction a organisé une journée de formation au profit des agriculteurs et des coopératives participantes, le samedi 09 mai. Cette session, animée en collaboration avec plusieurs partenaires institutionnels, a abordé diverses thématiques techniques et organisationnelles spécifiques à la filière de la rose à parfum.

Cette initiative a témoigné de l'engagement constant de la Direction régionale du conseil agricole à encadrer les professionnels du secteur et à renforcer leurs capacités productives et organisationnelles, contribuant ainsi à un développement agricole durable et intégré dans les régions oasiennes.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.