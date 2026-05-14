Maroc: Agadir au rythme du carnaval 'Biyelmawn'

La ville d'Agadir vibrera du 15 au 21 juin prochain, au rythme de la troisième édition du carnaval "Biyelmawn" sous le thème:" Biyelmawn, la joie aux rythmes amazighs".

Cette édition consacrera une célébration spéciale pour les "Iles Canaries" en tant qu'invité d'honneur, à travers la participation d'une délégation comprenant des experts et des universitaires, ainsi que des troupes patrimoniales et des exposants, dans un reflet des liens civilisationnels et culturels qui unissent les deux régions, indique un communiqué des organisateurs.

Cette manifestation culturelle et artistique vise à renforcer la position d'Agadir en tant que capitale de la culture amazighe, et à l'ancrer dans l'agenda culturel annuel comme un rendez-vous célébrant les arts du spectacle et la joie au coeur de l'héritage culturel marocain.

Le programme de cette édition qui conjugue recherche scientifique et création artistique, comprend des concours de bandes dessinées, des ateliers de fabrication de masques, des séances d'initiation à l'alphabet tifinagh, ainsi que des expositions patrimoniales et des présentations de maquettes artistiques, le tout dans une approche célébrant le patrimoine culturel de Biyelmawn.

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Divers espaces de la ville accueilleront de nombreuses activités, notamment des ateliers destinés aux usagers des maisons de quartiers, ainsi qu'un colloque sur le rôle des musées dans la préservation et la valorisation de "Biyelmawn" en tant que patrimoine immatériel.

Par ailleurs, le jardin Ibn Zaidoun abritera le "Village du Carnaval ", composé de plusieurs pavillons et expositions, tandis que la Place Al Amal sera le théâtre de deux soirées artistiques animées par des figures emblématiques de la chanson amazighe, précise le communiqué. Un des moments forts du carnaval sera la parade des troupes folkloriques traditionnelles qui verra une participation internationale.