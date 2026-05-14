Maroc: La relation entre le pays et l'Espagne, socle d'un partenariat logistique stratégique

La relation entre le Maroc et l'Espagne constitue le socle d'un partenariat logistique stratégique, a affirmé, mardi à Casablanca, l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Enrique Ojeda Vila, à l'occasion du 13ème Salon international du transport et de la logistique pour l'Afrique et la Méditerranée (Logismed).

"L'Espagne entend demeurer un partenaire de référence pour le Maroc dans le domaine de la logistique, en mettant à profit son expérience, sa capacité d'innovation et son esprit entrepreneurial au service du développement de projets communs

Le contexte international actuel est marqué par des complexités et de nombreuses incertitudes. Toutefois, si l'on considère les relations entre les deux rives de la Méditerranée, entre l'Europe et l'Afrique, il apparaît clairement que le socle le plus solide demeure la relation entre le Maroc et l'Espagne", a dit M. Vila à l'ouverture de ce salon.

Dans un environnement aussi incertain, l'importance de cette relation se révèle d'autant plus stratégique, tant au niveau des gouvernements que des sociétés et des économies, a-t-il fait valoir, ajoutant que la coopération entre les deux pays s'inscrit dans une dynamique plus large, reliant la Méditerranée à l'Atlantique, et l'Europe au continent africain.

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M. Vila a également rappelé que l'Espagne est aujourd'hui le premier partenaire commercial du Maroc, tandis que le Royaume constitue le principal partenaire commercial de l'Espagne en Afrique et son troisième marché hors Union européenne, après les Etats-Unis et le Royaume-Uni, rapporte la MAP.

Pour lui, cette double réalité témoigne de relations équilibrées, intenses et en constante progression, portées par des échanges commerciaux soutenus.

A cet égard, l'ambassadeur a souligné la présence significative et croissante des entreprises espagnoles au Maroc, ainsi que leur rôle actif en tant qu'investisseurs étrangers contribuant au développement économique et à la modernisation du tissu productif national.

Dans ce cadre, la participation de l'Espagne en tant que pays d'honneur à cette édition de Logismed revêt tout son sens, a-t-il relevé. Elle constitue à la fois une reconnaissance du rôle joué par ses entreprises et institutions dans le développement du secteur, et une illustration de l'ambition commune de renforcer davantage les relations de coopération entre les deux pays, a soutenu M. Vila.

"Ce salon représente une occasion privilégiée de renforcer davantage les liens existants, de nouer de nouvelles alliances et de poursuivre la construction d'un secteur logistique plus performant, plus durable et mieux connecté", a-t-il conclu.