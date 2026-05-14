Maroc: Al Hoceima - Hausse de 2,7% de l'IPC en mars dernier

L'Indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville d'Al Hoceima a augmenté de 2,7% en mars dernier par rapport au mois précédent et de 1,5% en glissement annuel.

L'indice des prix des produits alimentaires s'est accru de 4,1% en mars dernier par rapport à février, en raison de la hausse des prix des "Légumes" de 15,5%, du "Poisson et fruits de mer" de 5,5%, du "Café, thé et cacao" de 2,9%, des "Fruits" de 2%, du "Lait, fromage et oeufs" de 1,2%, des "Viandes" de 0,7% et des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 0,6%, indique une note d'information de la direction régionale du Haut-Commissariat au plan (HCP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

De même, la variation mensuelle de l'indice des produits non alimentaires s'est aussi accrue de 0,7%, en raison de l'augmentation des prix des divisions des "Transports" de 4,1% et des "Articles d'habillement et chaussures" de 0,8%.

En outre, la stagnation des indices des autres divisions n'a pas impacté l'évolution générale, précise la même source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur un an, l'indice des prix des produits alimentaires a augmenté de 2% en mars dernier, sous l'effet de l'élévation des prix des "Légumes" de 20,3%, du "Café, thé et cacao" de 13,7%, du "Poisson et fruits de mer" de 11%, du "Tabac" de 4,7%, des "Fruits" de 2,4%, du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,3%, rapporte la MAP.

Par ailleurs, la baisse des prix des "Huiles et graisses" de 23,8%, des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 5,2%, des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 2%, du "Pain et céréales" de 1,6%, du "Lait, fromage et oeufs" de 0,9% et des "Viandes" de 0,7% n'a pas affecté l'évolution générale.

Par ailleurs, la variation annuelle de l'indice des produits non alimentaires s'est accrue de 0,8%, alors que la variation des prix des divisions qui constituent les produits non alimentaires a fluctué entre une diminution de 1,2% pour la division des "Transports" et une augmentation de 3,7% pour la division des "Biens et services divers".

L'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.