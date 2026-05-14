Maroc: Dépôts bancaires - 1.383,5 MMDH à fin mars

Les dépôts auprès des banques se sont établis à 1.383,5 milliards de dirhams (MMDH) au terme des trois premiers mois de 2026, en progression annuelle de 8,4%, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Les dépôts des ménages ont enregistré, d'une année à l'autre, une hausse de 8,1% pour s'établir à 1.003,8 MMDH dont 228 MMDH détenus par les Marocains résidant à l'étranger (MRE), précise BAM dans son récent tableau de bord "Crédits-Dépôts bancaires".

Pour les entreprises non financières privées, leurs dépôts ont atteint 257,7 MMDH, soit une progression annuelle de 11,4%.

La Banque centrale fait également savoir que le taux de rémunération des dépôts à terme (DAT) à 6 mois a marqué, d'un mois à l'autre, une hausse de 4 points de base (pbs) pour s'établir à 2,21%, tandis que celui des DAT à 12 mois a reculé de 12 pbs pour revenir à 2,73% à fin mars 2026

Pour ce qui est du taux minimum de rémunération des comptes d'épargne, il a été fixé à 1,61% pour le premier semestre 2026, soit une baisse de 30 pbs par rapport au semestre précédent.