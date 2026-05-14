Maroc: Bob Maghrib en tournée à Rabat, Casablanca et Essaouira

Après un showcase de retour très remarqué organisé le 1er avril dernier à Casablanca, Bob Maghrib annonce trois concerts à Rabat (15 mai), Casablanca (16 mai) et Essaouira (27 juin).

Porté par certains des musiciens les plus respectés de la scène des musiques actuelles au Maroc, Bob Maghrib propose une rencontre singulière entre le reggae jamaïcain et la richesse du patrimoine musical marocain, indique un communiqué des organisateurs.

Plus qu'un hommage à Bob Marley, le projet crée un véritable dialogue musical entre les rythmes de la Jamaïque, les traditions du Maghreb et l'énergie des musiques africaines, relève la même source.

Sur scène, l'architecture du reggae est entièrement revisitée grâce à l'intégration d'instruments traditionnels marocains. Le guembri dialogue avec la basse pour créer une assise rythmique profonde et organique, tandis que les percussions traditionnelles redessinent les grooves du reggae avec une énergie nouvelle. Le ribab, l'ouitar et le violon enrichissent les arrangements de textures mélodiques singulières et d'une couleur acoustique rare.

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Cette démarche artistique s'inscrit également dans une volonté de valorisation du patrimoine instrumental marocain, en redonnant une place centrale à des instruments aujourd'hui peu présents dans les musiques actuelles.

Dans cet univers sonore hybride, des titres emblématiques comme Africa Unite, Could You Be Loved, Get Up Stand Up, Exodus ou encore War prennent une nouvelle dimension, entre transe, groove et messages universels de liberté, de résistance et de dialogue entre les cultures.

La formation de Bob Maghrib réunit Adil Hanine à la batterie et au chant, Foulane Bouhssine au ribab, au violon et au chant, Anas Chlih à l'outar et au chant, Fayçal Moukhtar à la basse, Simo Babara aux percussions et aux choeurs, Mourad Belouadi au guembri et au chant, ainsi que Wassim Taghzouti au clavier et aux choeurs.

Dans le cadre de sa tournée, Bob Maghrib se produira à Rabat le vendredi 15 mai à 19h au Café La Scène - Cinéma Renaissance.

Le groupe poursuivra sa tournée à Casablanca le samedi 16 mai à 18h à L'UZINE.

Bob Maghrib participera également au Festival Gnaoua et musiques du monde à Essaouira, avec un concert prévu le samedi 27 juin à 22h sur la Scène de la Plage.

Selon le communiqué, le concert d'Essaouira, programmé dans le cadre de la 27e édition du Festival Gnaoua et musiques du monde, marquera un moment fort de cette tournée, au coeur même des influences culturelles qui nourrissent l'univers de Bob Maghrib.