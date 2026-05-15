Angola: Des milliers de jeunes participent au forum « Capital humain Angola 2026 »

Luanda — Plus de trois mille jeunes chômeurs participent depuis ce jeudi, à Luanda, au forum « Capital Humain Angola 2026 », un événement axé sur la formation, le développement et l'employabilité qui réunit plus de 50 entreprises pour promouvoir l'emploi dans le pays.

Cette initiative est le fruit d'un partenariat stratégique entre l'entreprise « Elite Recruitment Group » et l'Institut National de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (INEFOP), sous la supervision du Ministère de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale (MAPTSS).

Selon le responsable d'« Elite Recruitment Group », Miguel Vieira, cet événement est aligné sur des politiques structurantes du gouvernement pour promouvoir l'insertion de main-d'oeuvre qualifiée sur le marché du travail à travers différentes plateformes d'intermédiation.

Il a indiqué que cet événement, qui se déroule du 14 au 17 mai, est également appelé « Forum de la formation, du développement et de l'employabilité », dont l'objectif est de favoriser le rapprochement entre grandes entreprises et les demandeurs d'emploi, a-t-il précisé.

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Cet événement rassemble des entreprises de secteurs stratégiques, tels que le pétrole, les technologies de l'information et la banque, et vise à faciliter l'accès aux offres d'emploi, aux programmes de formation et aux initiatives de contenu, a-t-il fait savoir.

Le forum compte sur la participation active des centres de formation associés à l'INEFOP, notamment les unités Sinfotec (Rangel, Huambo et Talatona).

La présence de ces institutions vise à garantir aux jeunes et aux professionnels confirmés l'accès à la formation continue, augmentant ainsi leurs chances de réussite lors des processus de recrutement auprès des entreprises qui opèrent dans le pays. VX/FG/VIC/DF/LUZ