Le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire tient ce jeudi 14 mai 2026 son premier congrès ordinaire au Palais de la Culture, dans la commune de Treichville.

Une rencontre majeure pour cette formation politique, marquée par une forte mobilisation de militants venus nombreux pour participer à cette grand-messe politique et définir les nouvelles orientations du parti.

Au-delà de l'ambiance militante qui anime actuellement le Palais de la Culture, ce congrès s'illustre surtout par des décisions lourdes de conséquences au sein de l'appareil du parti. Les premières résolutions rendues publiques traduisent en effet une volonté manifeste de la direction de renforcer la discipline interne à l'approche des prochaines échéances électorales.

Parmi les décisions les plus marquantes figure la radiation de trois figures du parti. Il s'agit de Ahoua Don Mello, de Fernand Ahilé et de Kanga Kouakou Antoine. Ce dernier avait récemment annoncé son ralliement au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, un choix politique qui semble avoir précipité son exclusion définitive des rangs du PPA-CI.

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En plus de ces radiations, plusieurs autres cadres et militants ont écopé de sanctions disciplinaires. Parmi eux, Stéphane Kipré et Ouégnin-Georges Armand ont été suspendus de toutes activités liées au parti pour une durée de 18 mois.

Au total, quatorze militants sont concernés par cette mesure.

Onze autres membres du parti ont également été suspendus pour une période de douze mois.

Selon plusieurs sources internes, ces sanctions seraient liées au non-respect de la ligne officielle du parti, notamment la décision de boycott des élections législatives. Certains des militants sanctionnés avaient en effet pris part au scrutin, en contradiction avec les consignes arrêtées par la direction.

Ces décisions, prises en plein congrès, témoignent d'une volonté du PPA-CI de resserrer les rangs et de réaffirmer son autorité interne dans un contexte politique national en pleine recomposition.

Parallèlement, ce premier congrès ordinaire a consacré la réélection de Laurent Gbagbo à la présidence du parti.

Une reconduction qui confirme son leadership sur le PPA-CI et son rôle central dans la stratégie politique de cette formation à l'approche des prochaines consultations électorales en Côte d'Ivoire.