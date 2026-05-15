Afrique: Africa Ceo Forum - Paul Kagamé appelle à un changement de mentalités pour développer le continent

14 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Aliou Kandé

Ouverture aujourd'hui à Kigali, de l'Africa Ceo Forum. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef de l'Etat rwandais, Paul Kagamé. Il avait à ses côtés, ses homologues de la Guinée, du Gabon, du Nigéria. Réagissant lors d'un échange interactif avec la maîtresse de cérémonie, M. Kagamé a affirmé que le développement de l'Afrique est surtout une question de politiques.

«Si les politiques sont mauvaises, il ne peut y avoir de développement. Il faut donc nous organiser au niveau de la gouvernance », a déclaré Paul Kagamé. Il a souligné que le secteur privé a un rôle important à jouer dans ce processus. «Nous devons nous assurer que le secteur privé ait les moyens d'ouvrir de nouveaux horizons pour nos enfants, pour nos jeunes. J'entends souvent dire que les infrastructures sont le problème. Non, le problème ce n'est pas la route, c'est d'abord la politique que nous menons. Celle-ci n'est pas bonne », a dit M. Kagamé. Pour lui, les gouvernements, chefs d'entreprises, et citoyens ordinaires doivent changer de politiques et de mentalités pour adopter les meilleures pratiques.

Interrogé sur la Zone de libre échange continental africaine (Zlecaf), il a indiqué que pour que l'Afrique avance, il faut opérer un changement de mentalités. Selon Paul Kagamé, ceci est d'autant plus nécessaire que changer de mentalités apporte beaucoup, mais ne coûte pratiquement rien, si ce n'est des efforts à faire sur soi-même. Il a souligné que nous ne devons pas laisser les détails techniques et autres questions empêcher l'avènement de cet espace de libre-échange que nous attendons tous. «Quelles que soient les difficultés, il faut rester concentré sur la vision globale, qui est le développement et la prospérité pour les Africains », a martelé le chef de l'Etat rwandais.

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