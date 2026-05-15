Sénégal: Icesco - Le pays décroche la vice-présidence de la Conférence générale

Le Sénégal a été porté à la vice-présidence de la 15e Conférence générale de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (Icesco), une distinction qui consacre l'engagement du pays dans les domaines de l'éducation, des sciences et de la culture, selon un communiqué signé par le ministère sénégalais de l'Éducation nationale.

La décision a été prise mercredi à Kazan, en République du Tatarstan, dans la Fédération de Russie, lors de l'ouverture des travaux de la Conférence générale de l'organisation.

Le communiqué précise que cette désignation est intervenue après les consultations ayant abouti à la mise en place du Bureau de la Conférence générale, composé également de la République arabe d'Égypte, reconduite à la présidence, et de la République des Maldives, désignée Rapporteur.

Le Sénégal était représenté à cette rencontre par Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l'Éducation nationale et président de la Commission nationale sénégalaise pour l'Icesco.

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Selon le ministère de l'Éducation nationale, cette nomination reflète la reconnaissance du rôle joué par le Sénégal au sein de l'organisation, notamment en matière de promotion de l'éducation inclusive, du dialogue interculturel et de valorisation des patrimoines culturels.

La même source rappelle que les relations entre Dakar et l'Icesco se sont récemment renforcées à la faveur de la visite officielle au Sénégal du directeur général de l'organisation, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale des Daara.

Le Bureau issu de cette 15e Conférence générale exercera son mandat jusqu'à la prochaine session de l'instance prévue dans quatre ans.