Afrique: Mondial 2026 - Deschamps dévoile les 26 qui vont défier le Sénégal

Ce jeudi 14 mai, Didier Deschamps a livré sa liste pour la Coupe du monde 2026. On peut noter la présence de plusieurs stars du football mondial, mais aussi quelques surprises.

Placés dans le groupe I, les Bleus débuteront leur tournoi le 16 juin face au Sénégal, avant d'affronter l'Irak puis la Norvège. Pour relever ce défi, Deschamps a opté pour le maximum autorisé : 26 joueurs. Parmi les 26 convoqués au Qatar en 2022, seulement onze font le voyage en Amérique du Nord, dont Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram ou encore Lucas Hernandez. Les autres places ont été conquises par une nouvelle génération : Rayan Cherki, Michael Olise, Désiré Doué ou Manu Koné.

Côté surprises, trois noms retiennent l'attention : Robin Risser, le jeune gardien du RC Lens, obtient sa première convocation comme troisième portier ; Maxence Lacroix, solide à Crystal Palace, s'impose en défense ; et Jean-Philippe Mateta fait son retour en attaque. À l'inverse, Eduardo Camavinga fait les frais des choix du sélectionneur et ne sera pas du voyage.

La liste des 26 Bleus pour la Coupe du Monde 2026 :

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Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Stade Rennais), Robin Risser (RC Lens)

Défenseurs : Théo Hernandez (AC Milan), Lucas Digne (Aston Villa), Ibrahima Konaté (Liverpool), Lucas Hernandez (PSG), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Malo Gusto (Chelsea), Jules Koundé (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Milieux : Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Manu Koné (AS Roma), Warren Zaïre-Emery (PSG), N'Golo Kanté (Fenerbahçe)

Attaquants : Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG), Marcus Thuram (Inter Milan), Michael Olise (Bayern Munich), Bradley Barcola (PSG), Désiré Doué (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Maghnès Akliouche (AS Monaco), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)