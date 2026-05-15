Afrique: Dakar hôte de la 32e Assemblée régionale africaine de l'APF, lundi

Dakar — La 32e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) s'ouvre à lundi dans la capitale sénégalaise, a-t-on appris de l'institution parlementaire du Sénégal.

La rencontre internationale devant se dérouler pendant trois jours (du 18 au 20 mai) à l'hôtel King Fahd Palace de Dakar va réunir les présidents d'assemblées, parlementaires et représentants des sections africaines de l'APF, indique la direction de la communication de l'Assemblée nationale du Sénégal dans une note rendue publique jeudi.

Les participants vont ainsi plancher sur les grands enjeux politiques, diplomatiques, sécuritaires et économiques qui interpellent le continent africain et l'espace francophone, indique la source.

Elle signale que les travaux porteront notamment sur les crises internationales, les défis liés à la souveraineté africaine, ainsi que sur la situation au Moyen-Orient et au Proche-Orient, dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations géopolitiques.

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"Les participants échangeront également sur le rôle des parlements dans la consolidation de la paix, la promotion du dialogue entre les peuples, la stabilité institutionnelle et le renforcement de la coopération interparlementaire au sein de l'espace francophone", selon les services de communication de l'institution parlementaire.

Ils assurent qu'à l'issue des travaux, les sections membres de la région Afrique de l'APF procéderont à l'adoption d'un communiqué final portant sur les principales conclusions et recommandations de cette 32e Assemblée régionale.

"À travers l'organisation de cette rencontre, le Sénégal réaffirme son attachement aux valeurs de paix, de solidarité, de démocratie et de coopération entre les peuples francophones", fait-on valoir.