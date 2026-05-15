Angola: Le pays et le Japon célèbrent 50 ans de relations avec un festival de cinéma

Luanda — Les célébrations de 50 ans de relations diplomatiques entre le Japon et l'Angola sont mises en évidence ce mois-ci, avec la réalisation du Festival du cinéma japonais, qui se déroule du 15 au 22 mai de cette année à Luanda.

Un communiqué de presse de l'ambassade du Japon en Angola précise que ce festival est organisé par « Japan Foundation » en partenariat avec Cinemax et Otome SR, dans le but de renforcer les liens culturels et d'amitié entre les deux États à travers le septième art.

Le document indique que durant une semaine, le public angolais aura l'occasion de s'immerger dans l'univers cinématographique japonais, avec des films de renommée internationale destinés à différents publics.

Toutes les projections seront sous-titrées en portugais, pour faciliter l'accès des spectateurs à la culture et aux récits japonais, a-t-on appris de la source.

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Parmi les films à l'affiche se distinguent « Your Name », l'un des plus grands succès de l'animation japonaise contemporaine, « Godzilla Minus One », vainqueur de plusieurs prix internationaux, « Stand By Me Doraemon » et « A Samurai in Time ».

Les séances vont avoir lieu dans les salles Cinemax du Shopping Fortaleza et du Shopping Xyami Nova Vida, avec les billets au prix spécial 1 500 kwanzas par séance, disponibles exclusivement dans les guichets des cinémas.

En plus du cinéma, le festival proposera également des activités culturelles japonaises organisées par Otome SR au Xyami Shopping Nova Vida, offrant au public une expérience plus large de la culture japonaise.

L'événement symbolise non seulement la coopération diplomatique entre l'Angola et le Japon au cours des cinq dernières décennies, mais aussi le renforcement des liens culturels entre les peuples des deux pays.