Tunisie: La Tunisie lance un plan décennal stratégique pour protéger le noyau familial et endiguer le divorce

À l'occasion de la Journée internationale des familles, célébrée chaque 15 mai, la ministre de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées, Asma Jabri, a dévoilé une feuille de route d'envergure nationale mise en place en partenariat avec l'Organisation de la famille arabe. Ce plan stratégique 2025-2035 vise à immuniser la société contre les mutations socio-économiques. Et ce, à travers de nouvelles réformes législatives, des programmes d'autonomisation et un projet inédit de préparation obligatoire à la vie conjugale pour endiguer la hausse des divorces.

Pour la décennie à venir, la cellule familiale semble être au coeur des priorités gouvernementales. En effet, lors de l'ouverture d'un colloque scientifique majeur organisé au siège de l'ALECSO, la ministre Asma Jabri, a souligné que la question familiale est devenue cruciale face aux mutations profondes, rapides et mondiales qui menacent l'équilibre des foyers.

Rappelant l'article 12 de la Constitution tunisienne qui érige la famille en cellule de base de la société et impose à l'État de la protéger, la ministre a affirmé que la préservation des droits des femmes, des enfants et des personnes âgées constitue désormais l'axe central des politiques publiques pour bâtir la Tunisie de demain.

Vision stratégique nationale

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Pour traduire ces engagements constitutionnels, le ministère a formalisé la vision stratégique nationale à travers le Plan d'action national pour la cohésion familiale 2025-2035. Il s'agit d'un programme décennal conçu pour renforcer la résilience des foyers afin qu'ils deviennent le moteur du développement global, en s'articulant autour du renforcement des liens intergénérationnels par une éducation saine et la culture du dialogue.

Ce plan prévoit également la mise en place de mécanismes modernes de soutien et d'accompagnement pour aider les familles à faire face aux défis émergents, qu'ils soient d'ordre économique, social ou climatique. Et ce, tout en programmant une révision et une actualisation profonde des lois relatives à la famille afin de garantir un équilibre entre les droits et les devoirs de chacun.

Ainsi et dans le cadre du « Plan opérationnel de préparation à la vie conjugale » et pour garantir l'efficacité de cette stratégie à l'horizon 2035, le ministère y intègre des dispositifs de suivi, d'évaluation et de coordination dès cette année. Ce programme national pionnier vise à doter les futurs mariés de compétences psychologiques, sociales, juridiques et sanitaires à même de les préparer à bâtir un foyer solide face aux risques de rupture. Et ce, en développant la communication positive, la gestion des conflits et la responsabilité parentale afin de réduire le taux de divorce durant les premières années de mariage. Phénomène qui a connu une hausse constante ces dernières années.

En parallèle, l'accent est mis sur la modernisation du programme de parentalité positive, incitant les pères et les mères à assumer conjointement un rôle actif dès la naissance pour stimuler le développement cognitif, physique et émotionnel de l'enfant autour de valeurs constructives. En complément de ces réformes structurelles, Asma Jabri a mis en avant le déploiement opérationnel de plusieurs dispositifs d'insertion socio-économique directement conçus pour renforcer l'autonomie financière des ménages et protéger l'enfance.

Le ministère s'appuie notamment sur des programmes d'autonomisation économique ciblant spécifiquement les familles en situation de vulnérabilité ainsi que les mères d'élèves menacés de décrochage scolaire. Ceci est mis en place tout en consolidant l'impact du programme national « Notre jardin d'enfants dans notre quartier » (Rawdhatouna fi Houmetna). Programme qui garantit l'accès des enfants issus de milieux défavorisés à l'éducation préscolaire et soutient leur droit fondamental à la scolarisation continue.

Plateforme dédiée à la famille

Pour répondre aux défis de la modernité et préserver les membres de la famille contre les comportements à risque, la stratégie ministérielle s'arme également d'outils technologiques et d'infrastructures de proximité de nouvelle génération. Le ministère a ainsi officialisé le lancement d'une plateforme numérique nationale et interactive entièrement dédiée à la famille, tout en programmant l'entrée en exploitation, au cours de cette année 2026, de trois nouveaux espaces multifonctionnels. Ces espaces de services familiaux sont implantés à Souassi dans le gouvernorat de Mahdia, à Slatnia dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, ainsi qu'à El Metouia dans le gouvernorat de Gabès, avec pour objectif d'élargir progressivement la couverture territoriale des centres d'orientation et de conseil conjugal.

Préparation à la vie de couple

Cette dynamique a reçu le soutien immédiat et ferme de la secrétaire générale de l'Organisation de la famille arabe, Hadiya Bahloul, qui a souligné l'importance stratégique de ce plan de qualification des futurs mariés. En effet, lors de son intervention sur les ondes de Jawhara FM, Mme Bahloul a rappelé que l'absence de compatibilité intellectuelle et de valeurs communes constitue l'une des causes majeures des conflits conjugaux actuels.

Tout en s'appuyant sur les expériences réussies des pays du Golfe où de tels programmes, elle a indiqué que ce plan de qualification des futurs mariés a permis, de façon significative, de faire baisser les taux de divorce. La responsable a toutefois insisté sur le fait que la réussite d'un foyer ne dépend pas uniquement de la préparation psychologique, mais exige un soutien global à la fois économique, moral et éducatif.

Estimant que les affaires familiales relèvent d'une responsabilité participative entre l'État et la société civile spécialisée, elle a annoncé la conclusion prochaine d'un accord de coopération stratégique entre l'Organisation de la famille arabe, le ministère de la Famille et le ministère des Affaires sociales en Tunisie pour consolider les mécanismes de stabilité familiale et unir toutes les forces pour protéger et développer les capacités du pilier de la société.