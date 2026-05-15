Afrique: Mondial 2026 - Les États-Unis suppriment la caution de visa pour les supporters, la Tunisie concernée

Les États-Unis ont décidé de suspendre le dispositif de "caution de visa" pouvant atteindre jusqu'à 15 000 dollars pour une partie des supporters étrangers souhaitant assister à la Coupe du monde 2026, une mesure qui vise à faciliter l'entrée des fans disposant de billets officiels FIFA et à réduire les barrières financières liées aux déplacements vers la compétition. Parmi les pays concernés figure la Tunisie, aux côtés de plusieurs nations africaines qualifiées.

Selon des informations rapportées par plusieurs médias internationaux, dont Euronews Arabic et Asharq Business, cette décision s'inscrit dans un assouplissement des règles d'entrée précédemment introduites par l'administration américaine, qui avait envisagé ou appliqué un système de caution financière ciblant certains demandeurs de visa issus de pays jugés à risque de dépassement de séjour.

La nouvelle mesure prévoit une exemption de ce "visa bond" pour les supporters pouvant justifier de l'achat de billets officiels auprès de la FIFA, dans le cadre de la Coupe du monde 2026 organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Plusieurs pays concernés, dont la Tunisie

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Les bénéficiaires de cette exemption incluent des supporters issus de plusieurs pays qualifiés pour le tournoi, notamment la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert, selon les mêmes sources médiatiques.

Ces supporters pourront également, dans certains cas, bénéficier de dispositifs de rendez-vous accélérés via les plateformes mises en place en coopération avec la FIFA, destinées à fluidifier le traitement des demandes de visa en amont de la compétition.

Initialement critiqué par plusieurs acteurs du secteur touristique et sportif, le mécanisme de caution visa était perçu comme un frein potentiel à la venue des supporters internationaux en raison de son coût élevé et de la complexité administrative qu'il impliquait.

Des organisations de défense des droits humains et certains acteurs du tourisme avaient également exprimé des inquiétudes quant à l'impact de ces restrictions sur l'image d'un événement censé promouvoir l'ouverture et les échanges internationaux.

Pour les pays africains concernés, dont la Tunisie, cette mesure représente un allègement significatif des conditions d'accès au territoire américain, à quelques mois du coup d'envoi de la compétition prévu le 11 juin 2026.

Les autorités américaines n'ont pas encore publié, à ce stade, de communiqué officiel détaillant l'ensemble des modalités d'application pays par pays, mais les informations relayées par la presse internationale indiquent une volonté claire de favoriser la participation du public international à cet événement mondial.

Au-delà de l'aspect sportif, la Coupe du monde 2026 s'inscrit dans un contexte marqué par des débats sur la politique migratoire américaine et son impact sur le tourisme international. Plusieurs observateurs estiment que cet assouplissement vise également à soutenir l'affluence et les retombées économiques de l'événement.