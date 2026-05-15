Tunisie: OMS - Le pays signe un accomplissement historique en santé publique

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé, ce jeudi 14 mai 2026, que la Tunisie a réussi à éliminer le trachome, également connu sous le nom d'ophtalmie granuleuse, en tant que problème de santé publique. L'organisation a qualifié cette avancée d'accomplissement majeur en matière de santé publique, fruit de plusieurs décennies d'efforts nationaux continus.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, l'OMS précise que la Tunisie devient le 14e pays de la région de la Méditerranée orientale et le 31e au niveau mondial à être officiellement validé pour l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué cette réalisation, adressant ses félicitations à la Tunisie pour cet "accomplissement historique". Il a souligné que l'élimination du trachome démontre l'impact de l'engagement politique à long terme, de la solidité des soins de santé primaires et du travail collectif. Il a également indiqué que la Tunisie a prouvé qu'il est possible de vaincre même la principale cause infectieuse de cécité dans le monde.

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La directrice régionale de l'OMS pour la Méditerranée orientale, Hanan Balkhy, a également félicité la Tunisie, qualifiant cette réussite de "grand accomplissement" et estimant qu'elle reflète un engagement national durable sur plusieurs années. Elle a ajouté qu'il s'agit d'une illustration concrète de ce qui peut être réalisé lorsqu'un pays maintient son action sur la lutte contre les causes évitables de la cécité.

Selon le communiqué de l'OMS, la Tunisie a mis en oeuvre, sur plusieurs décennies, une stratégie de réponse globale et continue contre le trachome, transformant une lourde charge sanitaire en succès de santé publique.

Le pays a adopté la stratégie SAFE recommandée par l'OMS, qu'il a déployée de manière élargie. Cette approche comprend la chirurgie pour les cas avancés de la maladie, l'administration d'antibiotiques afin d'éliminer l'infection, ainsi que des actions de promotion de l'hygiène et d'amélioration de l'environnement. La stratégie a également été complétée par l'intégration de la santé oculaire dans les services de soins de santé primaires et dans les programmes de santé scolaire.

L'OMS souligne par ailleurs que le trachome est étroitement lié à un accès limité à l'eau potable, à l'assainissement et aux conditions d'hygiène. La maladie touche de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables et défavorisées.

Le trachome, ou ophtalmie granuleuse, est une infection oculaire causée par la bactérie Chlamydia trachomatis. Selon l'OMS, environ 1,9 million de personnes dans le monde souffrent de déficience visuelle ou de cécité irréversible à la suite de cette maladie.

La transmission de l'infection se fait par contact direct avec les mains, les vêtements, la literie ou les surfaces contaminées, ainsi que par les mouches ayant été en contact avec les sécrétions oculaires ou nasales de personnes infectées.

L'OMS précise enfin que des infections répétées sur plusieurs années peuvent entraîner une complication grave : les cils se retournent vers l'intérieur de l'oeil, provoquant des douleurs et pouvant conduire à des lésions irréversibles de la cornée et à la cécité.