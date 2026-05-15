Madagascar: Les concertations nationales sur la «Refondation» du pays débuteront au mois de juin

À Madagascar, les concertations nationales sur la refondation du pays débuteront finalement le 3 juin 2026. Une annonce faite ce mercredi 14 mai 2026 par le président de la Refondation, Michael Randrianirina, lors de sa visite officielle au Congo, au retour du sommet Africa Forward de Nairobi. Une annonce qui intervient dans un contexte tendu : un député vient de saisir la Haute cour constitutionnelle pour demander la destitution du chef de l'État.

Sur le papier, le rendez-vous du début des concertations sur la refondation du pays est désormais fixé : ça sera le 3 juin 2026. Le calendrier aura connu plusieurs reports. D'abord attendues en mai, les concertations avaient été décalées au 20 mai, avant d'être à nouveau repoussées de quelques semaines.

L'annonce de la date des concertations intervient dans un climat politique tendu. Ce jeudi 14 mai, le député Antoine Rajerison, l'une des figures du soulèvement d'octobre, a saisi la Haute cour constitutionnelle (HCC) pour demander la destitution du colonel Randrianirina. Il l'accuse de violations répétées de la Constitution et dénonce les arrestations arbitraires de militants Gen Z ces dernières semaines.

L'inclusivité des concertations peine à convaincre

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Des acteurs politiques, citoyens, militaires, entrepreneurs et leaders religieux sont conviés à ces concertations à venir. Mais sur le terrain, l'ambition d'inclusivité peine à convaincre. Le FFKM, le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes, pourtant mandaté en novembre par le président pour piloter la concertation, dénonce avoir été progressivement mis à l'écart. Les chefs d'Églises tiendront leur propre rassemblement, du 18 au 21 mai : une rencontre présentée comme un préalable aux concertations nationales.

Reste enfin l'incertitude sur le fond. Les enjeux ne manquent pas : structure de transition, nouvelle Constitution, et organisation des élections, prévues d'ici la fin de l'année 2027.