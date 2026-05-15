Cote d'Ivoire: Réuni en congrès, le PPA-CI reconduit l'ancien président Laurent Gbagbo à sa tête

15 Mai 2026
Radio France Internationale
Par Bineta Diagne

En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo, 81 ans, a été reconduit ce jeudi 14 mai 2026 à la tête de son parti, le PPA-CI. Ce dernier tient son premier Congrès ordinaire à Abidjan depuis ce jeudi, avec pour objectif de redynamiser le parti, qui n'a pas participé aux récentes législatives et à la présidentielle d'octobre 2025.

Le premier jour du congrès du PPA-CI, organisé à partir de ce jeudi 14 mai 2026, a vu la reconduction à sa tête, par acclamation, de son fondateur, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Une décision qui a suscité une vive émotion parmi les 3 000 congressistes présents au Palais de la Culture.

Absent des travaux, leur leader devrait adresser un message ce vendredi. La semaine dernière, l'ancien président ivoirien a soumis des propositions lui permettant de ne pas gérer le parti au quotidien. Reste à voir si ces propositions seront dévoilées à la clôture du Congrès.

Le sort des militants suspendus en question

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Autre enjeu de cette réunion : toiletter les statuts du parti, et se pencher sur la situation des militants qui n'ont pas suivi les consignes du comité central, en présentant leurs candidatures aux récents scrutins. Trois personnalités, dont Ahoua Don Mello, candidat malheureux à la présidentielle d'octobre 2025, ont été radiées du parti. 62 autres militants sont suspendus entre 3 et 18 mois.

Parmi ces militants, figurent notamment le Professeur Georges Armand Ouégnin, Prince Arthur Dalli, maire de Lakota, ou encore Stéphane Kipré, aujourd'hui député indépendant. « Notre parti a besoin d'une direction tournée vers l'avenir, a écrit ce dernier sur sa page Facebook. Nous devons repartir sur des bases nouvelles avec une répartition claire des responsabilités, autour d'un leader, garant de la vision et l'autorité morale », suggère le militant.

Le congrès se clôture ce vendredi après-midi à Abidjan. Il sera suivi de la fête de la Renaissance, organisé à Songon, samedi.

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