Sénégal: Miss maths/miss sciences 2026 - Les élèves Adja Soda Sarr et Mame Bousso Mbacké Guèye vont représenter l'académie de Dakar

Cette année, les mesdemoiselles Adja Soda Sarr en classe de 4ème et Mame Bousso Mbacké Guèye de la classe de seconde S, toutes les deux élèves aux cours privés Mame Abdou Dabakh de Yoff sont couronnées miss maths et miss sciences de l'académie de Dakar. Elles ont reçu leur couronne et leur prix mercredi au théâtre Daniel Sorano.

C'est un amphithéâtre de Sorano archicomble qui a abrité la cérémonie de remise des prix aux lauréates du concours miss maths/ miss science de l'académie de Dakar. Un concours organisé par les autorités éducatives visant à stimuler chez les filles en particulier le désir d'apprendre les matières scientifiques.

Dans son allocution, Cheikh Faye, inspecteur d'académie de Dakar a souligné que dans sa circonscription, des avancées remarquables sont notées car dit-il « les filles sont majoritaires dans les séries littéraires mais aussi dans les disciplines scientifiques, notamment en S où elles représentent 50% des effectifs en classe de seconde. Toutefois, ces progrès notables, la sous- représentation des filles dans les filières industrielles et techniques demeure faible » a fait remarquer Cheikh Faye, inspecteur d'académie de Dakar.

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A cet effet, l'inspecteur Faye souligne que les filières scientifiques et techniques constituent désormais un levier incontournable pour l'innovation et le développement durable du Sénégal. Ainsi, s'adressant aux lauréates, il déclare : « Osez la technique et l'industrie car c'est là où se trouvent les niches d'emploi et les leviers de la transformation de notre société »

Une interpellation partagée par Diégane Wane Ly, coordonnatrice du programme école-entreprise au ministère de l'emploi, de la formation professionnelle et technique, par ailleurs marraine de la cérémonie.

Cette dernière a invité aux lauréates à prouver que les disciplines scientifiques et techniques ne sont pas l'apanage exclusif des garçons « Je vous invite à briser le plafond de verre et aller encore plus loin car, je suis sûre que vous avez les compétences » déclare Diégane Wane Ly, marraine de la cérémonie. Les lauréates, partagées entre émotion et fierté, se disent confiantes et conscientes des enjeux et défis qui sont devant-elles.

« Je suis heureuse d'avoir été sacrée miss mathématiques. Cette distinction est l'aboutissement d'un travail acharné et d'un bon encadrement qui a débuté dès le mois de septembre. Et c'est l'occasion de remercier mes parents, mes enseignants et mon établissement pour leur soutien » confie Adja Soda Sarr miss/mathématiques

Le même sentiment de joie anime sa camarade d'établissement, Sokhna Mame Bousso Mbacké Guèye miss sciences. Pour elle, c'est la volonté, l'engagement et la solidarité qui sont à la base de ce sacre qui est le fruit de toute une équipe.

Placée sous le thème : « compétences sans stéréotypes : promouvoir l'accès et la réussite des filles dans les filières scientifiques et professionnelles, porteuses d'emploi au Sénégal » la finale académique du concours miss maths/ miss sciences a été une occasion pour les autorités académiques et leurs partenaires de faire l'état des lieux de l'enseignement des disciplines scientifiques, techniques et professionnels, et souligner la faible représentation des filles dans ces filières.