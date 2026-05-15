Sénégal: Couverture sanitaire universelle - Plus de 6 000 étudiants et agents de l'USSEIN désormais assurés

14 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

L'Agence Sénégalaise de la Couverture Sanitaire Universelle (SEN-CSU) a procédé hier à la remise officielle de plus de 6 000 cartes d'assuré aux étudiants et au personnel de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahim Niass (USSEIN), marquant une nouvelle étape dans la généralisation de la protection maladie au Sénégal.

La cérémonie, présidée par l'adjoint au gouverneur de Fatick, Dominique Coumba Ndoffène Diouf, s'est tenue en présence de plusieurs autorités académiques et médicales de la région. C'est le Secrétaire général de la SEN-CSU, Matar Traoré, qui a officiellement remis le lot de cartes au Directeur du Centre régional des oeuvres universitaires sociales du Sine Saloum (CROUS-SS), Jean Birame Gning.

Un accès aux soins à 80 % de prise en charge

Ces cartes, valables un an et renouvelables, offrent à leurs détenteurs une couverture étendue : consultations, soins ambulatoires, médicaments, analyses biologiques, examens de radiologie, hospitalisation jusqu'à sept jours, certains actes chirurgicaux et soins liés à la maternité, le tout pris en charge à hauteur de 80 %, dans les postes de santé, centres de santé et hôpitaux partout au Sénégal.

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« Ces cartes sont les bienvenues dans ce contexte de campagne nationale d'enrôlement », a déclaré l'adjoint au gouverneur, appelant les bénéficiaires à en faire bon usage.

Une ambition nationale

Au-delà de cette opération, la SEN-CSU affiche des ambitions plus larges. Son Directeur général, le Dr El Hadji Séga Guèye, envisage de signer une convention-cadre avec le ministère de l'Enseignement supérieur, à l'image des accords déjà conclus avec les ministères de la Santé, des Forces armées et de la Fonction publique. L'objectif : étendre progressivement la couverture à l'ensemble des étudiants et personnels administratifs et techniques des universités sénégalaises.

Pour les représentants des étudiants et du personnel de l'USSEIN, la satisfaction est visible. Beaucoup ont tenu à saluer l'implication personnelle du Directeur du CROUS-SS, Jean Birame Gning, dans l'obtention de ces cartes pour leur communauté universitaire.

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