Sénégal: Saraya - Khossanto réceptionne un nouvel hôtel de ville moderne

La commune de Khossanto a provisoirement réceptionné son nouvel hôtel de ville moderne, réalisé grâce au partenariat entre la municipalité et la société minière Endeavour Mining, à travers sa filiale SGO. D'un coût global estimé à près de 90 millions de francs CFA, l'infrastructure comprend un bâtiment administratif entièrement équipé, un système d'adduction d'eau, ainsi qu'un garage et un mur de clôture qui seront également réalisés.

Lors de la cérémonie de réception, le maire de la commune de Khossanto, Mamady Cissokho, a salué « un bijou » conçu dans le cadre d'une collaboration « franche et transparente » avec la société minière. « Nous remercions la SGO d'avoir réalisé une infrastructure aussi importante et de cette qualité dans une commune aussi éloignée », a-t-il déclaré, lundi, soulignant que ce projet permettra enfin aux élus municipaux de travailler dans des conditions dignes, après plusieurs années passées dans des locaux vétustes.

Selon l'édile, le bâtiment principal, qui sera entièrement équipé en mobilier et matériels administratifs, a nécessité un investissement de 62 millions de francs CFA. À cela s'ajoutent un forage avec un système complet d'adduction d'eau ainsi qu'une clôture sécurisée prévue dans le projet, portant le coût total à 90 millions de francs CFA. « Nous avons suivi les travaux depuis le premier coup de pioche jusqu'à aujourd'hui », a insisté le maire, remerciant également les conseillers municipaux et les populations pour leur accompagnement.

Au-delà de l'infrastructure, il a mis en avant sa volonté de moderniser l'administration communale grâce à la digitalisation de l'état civil et à une meilleure connectivité internet. « Nous allons tout faire pour que la mairie de Khossanto soit au diapason du numérique », a-t-il assuré, évoquant notamment l'installation prochaine d'une connexion performante afin de faciliter les services administratifs.

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Prenant la parole au nom des responsables de la SGO, Abdoulaye Dramé, également directeur de la performance sociale de l'entreprise, a rendu hommage au leadership du maire, qu'il qualifie d'« homme de dialogue et de vérité ». Selon lui, la municipalité a privilégié des investissements durables au bénéfice des générations futures plutôt que des « subventions éphémères ». Il a également réaffirmé l'engagement de l'entreprise à poursuivre ses actions dans le domaine de la responsabilité sociétale et du développement local.

Le responsable des jeunes de la commune de Khossanto, Demba Cissokho, a pour sa part salué les avancées obtenues grâce au partenariat entre la mairie et la société minière, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la formation et de l'emploi des jeunes. Il a rappelé qu'une soixantaine de jeunes de la commune travaillent aujourd'hui dans les mines, tandis que plusieurs groupements de jeunes ont bénéficié d'un financement estimé à près de 39 millions de francs CFA.

À travers cette nouvelle infrastructure, la commune de Khossanto entend renforcer la qualité des services administratifs offerts aux populations.