Rwanda/Soudan: Football africain - Al Hilal (Soudan) sacré champion... du Rwanda

14 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya Sow

C'est un sacre aussi inédit qu'historique. Contraint à l'exil en raison de la guerre civile au Soudan, Al Hilal Omdurman a officiellement été sacré champion du Rwanda après sa victoire 2-1 contre Gasogi United mercredi validant ainsi son titre en BK Pro League.

Déjà sacré champion de Mauritanie la saison passée en tant qu'équipe invitée, Al Hilal Omdurman réalise un exploit inédit en remportant un deuxième championnat étranger consécutif. Installé au Rwanda depuis plusieurs mois avec son rival Al Merreikh SC, le géant d'Omdurman avait été autorisé à intégrer le championnat rwandais en raison de l'arrêt des compétitions au Soudan. Malgré ce statut particulier, Al Hilal a largement dominé la saison terminant en tête avec 73 points loin devant APR FC et ses 59 unités.

Avec ce nouveau sacre, Al Hilal devient le premier club africain à remporter des titres de champion dans trois pays différents : le Soudan, la Mauritanie et désormais le Rwanda. Prochaine étape le Sénégal ?

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