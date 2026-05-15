Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 15 mai 2026

revue de presse

Africa Financial Summit (AFIS 2026) - Luanda pour accélérer l'intégration financière

L'Africa Financial Summit (AFIS 2026) poursuit sa stratégie d'expansion continentale. Après Lomé et Casablanca, la grand-messe de la finance africaine plonge dans les profondeurs de l'Afrique et pose ses valises à Luanda, les 3 et 4 novembre 2026, marquant sa première édition en Afrique australe et dans l'espace lusophone.

Derrière le choix géographique de l'Africa Financial Summit (AFIS) 2026, prévu les 3 et 4 novembre prochain, se dessine une lecture plus large des recompositions financières du continent: l'Angola veut désormais s'imposer comme l'un des nouveaux centres de gravité de la finance africaine.

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Créé en 2021 par Jeune Afrique Media Group et International Finance Corporation, l'AFIS s'est progressivement imposé comme une plateforme de dialogue incontournable entre banques, régulateurs, fintechs, assureurs, investisseurs, institutions financières internationales, et décideurs publics africains. (Source Lejecos)

Afrique du Sud : L'opposition quitte le Parlement pour exiger la démission de Ramaphosa

En Afrique du Sud, les députés de l’opposition ont quitté l’Hémicycle lors d'une séance de questions-réponses du président, pour exprimer leur mécontentement. Cyril Ramaphosa fait l'objet d'accusations de fautes graves, ils exigent sa démission.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exclu lundi toute démission et a déclaré qu’il contesterait devant les tribunaux la procédure de destitution engagée à son encontre dans le cadre d’un scandale lié au vol d'une importante somme d'argent dans l'une de ses résidences.

L’affaire a refait surface la semaine dernière après qu’une décision de justice a annulé le rejet d’un rapport parlementaire de 2022 qui concluait que Ramaphosa "aurait pu commettre" des violations graves et des fautes professionnelles. (Source Africanews)

1er Congrès PPA-CI: Gbagbo réélu président de son parti en Côte d'Ivoire

Sans surprise, Laurent Gbagbo conserve les rênes de sa formation politique. L’ancien chef d’État ivoirien a été réélu à la présidence du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) ce jeudi 14 mai 2026.

Ce plébiscite s’est déroulé à l’ouverture du premier congrès ordinaire du parti, organisé les 14 et 15 mai au Palais de la culture de Treichville. Cette reconduction de l’ancien chef d’Etat, Laurent Gbagbo, s’affiche comme le choix de la continuité.

Alors qu’il avait initialement émis le souhait de se retirer de la direction, le « Woody de Mama » a finalement cédé à la ferveur populaire. Le suspense a définitivement pris fin le 7 mai 2026 lors d’une session extraordinaire du Comité central au siège du parti. (Source Apanews)

Burna Boy et Shakira signent « Dai Dai », chanson officielle d’un Mondial 2026 placé sous le signe de l’éducation

Sony Music Latin publie ce jour « Dai Dai », titre officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le morceau associe la star nigériane Burna Boy à la Colombienne Shakira. Ses redevances iront au Fonds mondial pour l’éducation des citoyens de la FIFA.

À quelques mois d’un tournoi qui accueillera neuf sélections africaines, un record dans l’histoire de la compétition, la FIFA poursuit son dispositif promotionnel avec la figure la plus exportée de l’afrobeats.

Lauréat d’un Grammy en 2021 pour Twice as Tall, le Nigérian partage le micro avec Shakira, une artiste latino-américaine aux plus de 100 millions d’albums vendus. Le titre superpose leurs registres pour livrer ce que la FIFA décrit comme « une célébration vibrante du football, de la culture et de l’unité ». (Source Afrik.com)

Tchad : Le gouvernement rejette les accusations de frappes contre des civils

Le gouvernement tchadien a fermement contesté, jeudi, les accusations de l’ONU évoquant des victimes civiles lors d’opérations militaires menées contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. N’Djamena assure toutefois être prêt à ouvrir des enquêtes.

Le porte-parole du gouvernement tchadien, Gassim Chérif Mahamat, a dénoncé jeudi des accusations susceptibles, selon lui, de « discréditer l’armée tchadienne ». Il a affirmé que les forces armées du pays restaient « professionnelles » et pleinement engagées dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et autour du lac Tchad.

Ces déclarations interviennent après un communiqué du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme faisant état de bombardements attribués aux armées tchadienne et nigériane dans le nord-est du Nigeria, qui auraient causé la mort de dizaines de civils. (Source Africa Radio)

A Madagascar, la junte renforce son contrôle sur les minerais stratégiques comme les terres rares

Le gouvernement de transition entend tirer davantage parti du secteur minier pour relancer l’économie. Le départ du japonais Sumitomo, annoncé le 1ᵉʳ mai, envoie cependant un mauvais signal aux investisseurs.

Le géant Sumitomo quitte Madagascar par la petite porte. Le conglomérat japonais, actionnaire historique d’Ambatovy – l’une des plus importantes mines de nickel à ciel ouvert au monde –, a annoncé son retrait total, le 1er mai, à de piteuses conditions.

Pour céder sa participation (54,17 %), il a dû consentir à verser 67 milliards de yens (360 millions d’euros) au repreneur, Ambatovy Mineral Resources Investment, un consortium d’investissement domicilié à Jersey. Le second actionnaire de la mine demeure la société coréenne Komir. (Source Le Monde Afrique)

RDC: La suspension de la pêche sur le lac Tanganyika provoque des remous

En République démocratique du Congo, à partir ce 15 mai 2026, la pêche sur le Lac Tanganyika est suspendue pour une durée de trois mois. Une décision du ministre provincial de la pêche dans la province du Tanganyika, Raphael Pungwe, visant à préserver les espèces du lac.

Mais les pêcheurs et les acteurs de la société civile locale n’approuvent pas cette décision : pour eux, le gouvernement n’a pas prévu des mesures d’accompagnement.

La décision du ministre provincial de la pêche dans la province du Tanganyika, Raphael Pungwe, vise à préserver les espèces du lac conformément à la Charte régionale signée en 2005 par la Zambie, la Tanzanie, le Burundi et la RDC. (Source RFI)

Addis-Abeba 2026 : Après Nairobi, Macron consolide son nouveau pivot africain

Entre Union africaine, mer Rouge et rivalités mondiales, la visite en Éthiopie du président Emmanuel Macron révèle la nouvelle stratégie française sur le continent noir.

Au lendemain du sommet Africa Forward de Nairobi, Emmanuel Macron a choisi de poursuivre sa tournée africaine en Éthiopie. Un choix loin d’être symbolique. Derrière les discours sur le multilatéralisme, la paix et le partenariat équilibré, cette étape à Addis-Abeba confirme surtout une profonde recomposition de la stratégie française en Afrique.

Car depuis l’effondrement progressif de son influence au Sahel, Paris accélère discrètement son redéploiement vers l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique, devenues des zones stratégiques majeures dans les nouvelles rivalités mondiales. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Dakar hôte de la 32e Assemblée régionale africaine de l'APF, lundi

La 32e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) s'ouvre à lundi dans la capitale sénégalaise, a-t-on appris de l'institution parlementaire du Sénégal.

La rencontre internationale devant se dérouler pendant trois jours (du 18 au 20 mai) à l'hôtel King Fahd Palace de Dakar va réunir les présidents d'assemblées, parlementaires et représentants des sections africaines de l'APF, indique la direction de la communication de l'Assemblée nationale du Sénégal dans une note rendue publique jeudi.

Les participants vont ainsi plancher sur les grands enjeux politiques, diplomatiques, sécuritaires et économiques qui interpellent le continent africain et l'espace francophone, indique la source. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

OMS – La Tunisie signe un accomplissement historique en santé publique

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé, ce jeudi 14 mai 2026, que la Tunisie a réussi à éliminer le trachome, également connu sous le nom d'ophtalmie granuleuse, en tant que problème de santé publique. L'organisation a qualifié cette avancée d'accomplissement majeur en matière de santé publique, fruit de plusieurs décennies d'efforts nationaux continus.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, l'OMS précise que la Tunisie devient le 14e pays de la région de la Méditerranée orientale et le 31e au niveau mondial à être officiellement validé pour l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique. (Source La Presse)