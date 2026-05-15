Angola: Quatre provinces dotées de nouveaux points d'accès Internet

14 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par HM, CS et SB

Luanda — Les provinces de Lunda-Norte, Cuanza-Sul, Zaire et Bengo bénéficient de nouveaux points d'accès Internet par satellite, dans le cadre du déploiement de la connectivité en Angola via le projet Conecta Angola Comercial.

Selon un communiqué de presse du Bureau national de gestion du programme spatial (GGPEN), consulté par ANGOP ce jeudi, la dernière avancée concerne la province de Lunda-Norte, où un nouveau point de connexion a été installé, confirmant ainsi l'engagement d'Angola à fournir un accès Internet haut débit aux zones où les solutions de télécommunications traditionnelles restent limitées.

Le communiqué précise que ce déploiement a été réalisé avec le soutien de startups nationales, dont le projet compte déjà 44 sociétés enregistrées, parmi lesquelles une vingtaine prêtes à opérer dans le cadre de Conecta Angola Comercial.

Dans le cadre de ce déploiement, des antennes VSAT ont été installées, permettant la fourniture de services Internet haut débit, avec une capacité allant jusqu'à 150 Mbit/s, conformément aux forfaits souscrits par les utilisateurs.

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La connectivité assurée par ANGOSAT-2 profite à divers secteurs, notamment l'agriculture, le contrôle des frontières et le logement, créant de nouvelles opportunités pour les entreprises, la communication, l'inclusion numérique et le développement économique local.

Lire l'article original sur ANGOP.

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