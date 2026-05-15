Angola: João Lourenço autorise plus de 356 milliards de kwanzas pour faire face aux inondations à Benguela

Benguela — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a autorisé des dépenses de plus de 356 milliards de kwanzas destinées à des travaux d'urgence de mitigation, de réhabilitation des infrastructures et de relogement des familles sinistrées par les inondations qui ont frappé la province de Benguela en avril dernier.

La mesure figure dans le décret présidentiel n° 185/26 du 8 mai, approuvant l'ouverture d'une procédure de passation de marchés d'urgence pour des interventions sur les rivières Cavaco, Catumbela et Coporolo, ainsi que sur des routes, ponts et logements sociaux.

Dans ce document, João Lourenço reconnaît que les pluies intenses et persistantes enregistrées tout au long du mois d'avril ont dépassé les capacités naturelles et urbaines de drainage, provoquant des crues soudaines, des inondations de grande ampleur et d'importants dégâts matériels.

Le texte souligne que la rupture partielle des digues du fleuve Cavaco, le débordement de plusieurs cours d'eau et la saturation des réseaux de drainage urbain ont entraîné la submersion de quartiers entiers, l'interruption du trafic routier et l'isolement de plusieurs communautés.

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Dans le cadre des mesures d'urgence, le Chef de l'État a autorisé plus de 31,3 milliards de kwanzas pour la réhabilitation des digues endommagées par les crues du fleuve Cavaco, le dragage de son lit ainsi qu'une évaluation de l'intégrité structurelle du pont enjambant le fleuve.

Le Président a également approuvé la construction et la réhabilitation des digues sur les deux rives du fleuve Catumbela, y compris le dragage du lit, pour un montant supérieur à 70,6 milliards de kwanzas, auquel s'ajoute un contrat de supervision des travaux.

Le fleuve Coporolo, dans la municipalité de Dombe Grande, bénéficiera lui aussi de travaux de construction et de réhabilitation de digues ainsi que d'opérations de dragage, dans le cadre d'un investissement estimé à près de 66,6 milliards de kwanzas, également accompagné de services de contrôle et de supervision.

Le décret prévoit en outre l'élaboration d'un projet de solution définitive pour le contrôle des crues des rivières Cavaco, Catumbela et Coporolo, comprenant des digues en maçonnerie de pierre et des travaux de protection des talus dans les zones des ponts sur les rivières Dongo et Nongaila.

Routes et ponts détruits

Dans la municipalité de Caimbambo, l'Exécutif a autorisé la construction d'une déviation provisoire afin d'assurer la circulation pendant les travaux, ainsi que la conception et l'édification du pont définitif sur la rivière Halo, sur la Route nationale 260.

Le programme d'intervention comprend également la réparation du remblai endommagé du pont sur la rivière Hondio ainsi que la réhabilitation des chaussées dégradées sur les tronçons Catengue/Caimbambo de la Route nationale EN-260 et Lobito/Benguela de la EN-100.

Logements sociaux pour les sinistrés

Le plan prévoit également la construction de 225 logements sociaux dotés d'infrastructures de base en eau et en électricité, ainsi que deux projets supplémentaires destinés à la construction de 250 habitations sociales chacun, afin de reloger les familles touchées par les inondations.

Selon le décret, les nouveaux logements seront implantés dans des zones prévues par le Plan directeur municipal de Benguela, garantissant le relogement définitif des familles dans des secteurs hors de portée des inondations.

Les contrats comprennent également le nettoyage, le dégagement et la réparation des infrastructures urbaines dans les zones affectées, ainsi que des services de coordination des travaux d'urgence et des interventions permanentes.

Le décret présidentiel n° 185/26 inscrit cet ensemble de mesures dans la nécessité de renforcer la mitigation des risques, d'améliorer les systèmes de drainage urbain et de promouvoir l'aménagement du territoire dans les zones les plus vulnérables, afin de réduire l'impact des phénomènes climatiques extrêmes.