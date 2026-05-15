Angola: Cuanza-Sul prévoit de vacciner 165 000 têtes de bétail

Gangula ( — Le Service vétérinaire de la province de Cuanza-Sul prévoit de vacciner 165 000 têtes de bétail sur une période de trois mois, dans le cadre d'une campagne de vaccination lancée mercredi dans la localité de Cassonga, municipalité de Gangula.

La campagne mobilise 69 techniciens et dispose de 140 000 doses de vaccin, le réapprovisionnement des stocks étant déjà en cours.

La vaccination vise à couvrir l'ensemble du cheptel bovin de la province, avec le soutien de la coopérative provinciale, des associations et des éleveurs individuels, ainsi que des moyens techniques et du matériel de prévention et de contrôle des maladies au sein des troupeaux.

À cette occasion, le directeur du bureau de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de la province de Cuanza-Sul, José Carlos Manuel, a déclaré que la région se classe au quatrième rang des régions productrices de bétail du pays.

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Il a indiqué que la province avait connu une pénurie de pâturages la saison dernière, situation qui a entraîné la mort de plus de quatre mille têtes de bétail.

Il a précisé que le ministère de l'Agriculture et des Forêts, les autorités locales et la coopérative d'éleveurs de Cuanza-Sul mettent en oeuvre un plan visant à atténuer les effets du changement climatique sur l'élevage.

De son côté, le président de la coopérative d'éleveurs de Cuanza-Sul, Francisco Figueiredo Júnior, a plaidé pour la création des conditions d'un élevage moderne, résilient et durable, grâce à la mise en place de programmes de production de compléments alimentaires, de stockage du foin, d'approvisionnement en eau et à un renforcement du soutien technique et financier.