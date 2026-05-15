Angola: Plus de 20 000 élèves bénéficient du projet « Amélioration de la qualité de l'éducation en milieu rural »

Luanda — Plus de 20 000 élèves de 487 écoles primaires réparties dans trois provinces du pays bénéficient actuellement du projet « Amélioration de la qualité de l'éducation en milieu rural en Angola - Phase III », qui mobilise 4 203 enseignants, dont des directeurs d'école.

Selon un communiqué de presse transmis jeudi à l'ANGOP par le ministère de l'Éducation (MED), le projet a été mis en oeuvre en 2009 dans le but de réduire les inégalités scolaires dans les provinces de Cuanza-Norte, Malanje et Uíge.

Il prévoit le renforcement de la formation des enseignants, le développement des mécanismes de gestion scolaire et la promotion d'une éducation inclusive et de qualité, avec une attention particulière portée aux communautés les plus vulnérables.

Le communiqué précise que ces informations ont été communiquées lors de la réunion du Comité de pilotage du projet « Amélioration de la qualité de l'éducation dans les zones rurales d'Angola - Phase III ».

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Par ailleurs, le communiqué annonce que la secrétaire d'État à l'Enseignement secondaire, Soraya Kalongela, a reçu mercredi une délégation de l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), ainsi que des représentants de la RISTI et de l'ADPP Angola.

Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la mission de suivi de la KOICA en Angola, menée du 10 au 14 de ce mois, avec des activités techniques et de suivi réalisées dans les provinces de Malanje, Cuanza-Norte et Luanda, réaffirmant l'engagement commun en faveur de l'évaluation continue des impacts du projet sur le terrain.

L'objectif principal de la rencontre était d'analyser le niveau d'exécution des actions programmées, d'évaluer les indicateurs de performance atteints, d'examiner le bilan financier des activités mises en oeuvre et de convenir du plan de travail qui guidera la phase finale de la troisième étape de l'initiative.

Au cours de la réunion, les résultats des actions menées entre juillet 2025 et mai 2026 ont été présentés, étayés par des rapports techniques, des preuves photographiques et la systématisation des données recueillies lors de la visite de suivi dans les provinces concernées.

L'ordre du jour comprenait également la présentation d'une étude sur les compétences des enseignants et le leadership scolaire, réalisée par RISTI, un organisme partenaire de conseil basé en République de Corée du Sud.